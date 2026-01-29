"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой

Знаменитая телеведущая сделала неожиданное признание о самом сокровенном, раскрыв, что была в одном шаге от материнства после болезненного расставания.



Ольга Бузова всегда была предельно откровенна со своей аудиторией, но ее недавнее интервью заставило поклонников посмотреть на переживания звезды под совершенно новым углом. По информации портала Клео.ру, поющая телеведущая не просто рассказала о личной жизни, но и призналась, что после разрыва с Давидом Манукяном в ее жизни был мужчина, от которого она всерьез задумывалась родить ребенка.

Простить и отпустить

Отношения Ольги Бузовой и Давы завершились громким скандалом в январе 2021 года. Тогда артистка тяжело переживала разрыв, а бывшие возлюбленные обменивались публичными упреками. Однако время, похоже, действительно лечит.

В новом интервью Ольга дала понять, что смогла полностью отпустить прошлое. Она не только простила бывшего партнера, но и нашла в себе силы порадоваться за него. Бузова рассказала, что даже поздравила Даву с рождением ребенка, которого ему подарила новая избранница, певица Мари Краймбрери.

Но, как оказалось, после этих тяжелых отношений в ее жизни наступил новый, очень важный этап.

"Я испытывала это чувство"

После расставания с Манукяном в жизни Ольги появился другой мужчина. Имя его она не назвала, но именно рядом с ним она впервые за долгое время почувствовала острое желание стать матерью.

"Года два назад я испытывала это чувство, когда я понимала, что я хочу родить ребенка и создать семью", — откровенно высказалась 40-летняя знаменитость.

Это признание стало для многих настоящим откровением. Поклонники были уверены, что после Давы телеведущая полностью ушла в работу. Но почему же этого так и не случилось?

"Не хочу рожать ради того, чтобы родить"

Несмотря на сильное желание, Ольга не пошла на поводу у эмоций. Она подчеркнула, что для нее рождение ребенка — это не импульсивное решение и не способ "закрыть гештальт". Она не готова к материнству в одиночку.

Бузова дала понять, что для такого шага ей нужна полноценная семья, эмоциональная близость и уверенность в партнере.

"Но я не хочу рожать ребенка ради того, чтобы родить ребенка", — объяснила она свою позицию.

Сейчас, по словам Ольги, она не торопит события и по-прежнему верит в осознанную любовь. Пока же она целиком и полностью погружена в карьеру, жертвовать которой ради сиюминутных порывов она не готова.