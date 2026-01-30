Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Пятница 30 января

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью
55

Знаменитый артист прервал молчание и наконец-то ответил на главный вопрос, который мучил публику годами.

Карьера Прохора Шаляпина всегда была предметом бурных обсуждений. Его стремительный взлет, постоянное присутствие на телеэкранах и громкие романы с состоятельными дамами породили массу слухов. Главный из них — за успехом певца стоят некие могущественные покровители. Недавно эту версию в очередной раз озвучил журналист Отар Кушанашвили, чем спровоцировал новую волну споров.

На этот раз Шаляпин решил не игнорировать обвинения и раскрыл все карты.

"Без звонка оттуда так не взлететь"

Отар Кушанашвили в своем заявлении выразил общее сомнение многих. Он прямо сказал, что не верит в самостоятельный успех артиста в реалиях российского шоу-бизнеса.

"Не мог человек без звонка оттуда так взлететь. Он был готов на все, лишь бы показаться. И вдруг он на вершине... Я не верю, в России так не бывает!" — уверенно заявил журналист.

Это обвинение ударило в самое больное место, задев репутацию Шаляпина. И певец не стал отмалчиваться.

"Мне уже не 16 лет"

Прохор решил лично ответить на вопрос о том, кто же стоит за его популярностью. Он категорически отверг версию о "влиятельных покровителях", которые продвигают его за деньги или другие услуги. По словам артиста, в его возрасте это звучит просто смешно.

"Друзья, мне 42 года, мне уже не 16, чтобы за мной кто-то вставал", — отрезал Шаляпин.

Так в чем же тогда секрет его успеха? Ответ оказался одновременно и простым, и неожиданным. Артист признался, что ему действительно помогают, но это совсем не те люди, о которых все подумали.

"Просто хорошие есть друзья. Люди, которые меня любят и понимают, что я не злой", — раскрыл свою тайну певец.

Таким образом, по словам Шаляпина, за его популярностью стоят не влиятельные любовники или спонсоры, а обычная человеческая дружба и поддержка близких. Он свел все слухи к тому, что его окружение просто верит в него и помогает ему из добрых побуждений.

30 января 2026, 06:23
Прохор Шаляпин. Фото: "Дни.ру" / Феликс Грозданов
Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

