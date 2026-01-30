"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой

Продажа элитной недвижимости в мире шоу-бизнеса внезапно превратилась в рискованное предприятие, и команда продюсера решила превратить страх покупателей в свое главное преимущество.



Новость о том, что Яна Рудковская выставила на продажу свою роскошную квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей, могла бы остаться в ряду обычных светских новостей. Однако то, как именно было подано объявление, превратило его в настоящее шоу и тонкую игру на самом громком скандале последних месяцев. Риелтор Рудковской не просто не побоялся, а сам спровоцировал сравнения с печальной историей Ларисы Долиной, сделав это своим главным козырем.

"Мы открыты ко всем проверкам"

Скандал с квартирой Долиной, которую певица сначала продала под влиянием мошенников, а затем пыталась отобрать у новых владельцев через суд, посеял панику на рынке элитной недвижимости. Покупка жилья у звезды теперь рассматривается под микроскопом. Понимая это, команда Рудковской пошла на опережение. Ее риелтор Сергей Галлер начал свое объявление с дерзкого заявления, которое и стало цитатой дня:

"Комментарии про Долину после решения суда нас не пугают", — написал он, добавив, что готов к любым проверкам со стороны покупателя. "Зная, как сейчас все боятся ведомых сделок, мы открыты вообще ко всем проверкам, так что можно не волноваться".

Fendi, Armani и тишина: что продают за 135 миллионов?

А проверять, к слову, есть что. Речь идет о четырехкомнатной квартире площадью 155 квадратных метров в престижном районе на Пресненском валу.

"Старая Москва. Кирпичный дом индивидуального проекта. Высокие потолки 3 м, продуманная планировка, дизайнерский интерьер с мебелью Fendi и Armani, 2 балкона, тишина, свет и ощущение дома", — описывает объект риелтор.

Судя по всему, квартира действительно является "редким вариантом" для самых взыскательных клиентов. Сама Яна Рудковская, которая с 2009 года замужем за Евгением Плющенко и воспитывает с ним двоих сыновей, переезжает, оставляя новому владельцу не только элитную недвижимость, но и то, что сегодня ценится даже дороже — уверенность в кристальной чистоте сделки.