Пятница 30 января

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым
1

Оказывается, ключ к счастью в зрелом возрасте лежит не в достижениях или отдыхе, а в совершенно другой, часто забытой сфере.

Однажды наступает странная пауза. Дом наполняется тишиной, дети уже живут своей жизнью, работа превратилась в рутину, а отношения — в предсказуемый сценарий. В такие моменты многих настигает ощущение пустоты, будто все самое важное уже случилось, а впереди — лишь бесконечный повтор пройденного.

Кажется, что спасение — во встречах со старыми знакомыми. Но почему они так редко приносят настоящее облегчение?

Почему старые связи не спасают?

Проблема в том, что редкие встречи с людьми из прошлого часто не дают подлинной близости. С ними сложно быть до конца откровенным, делиться сомнениями или радостями без привычных масок. Такие связи больше похожи на отголоски прошлого, чем на живое общение здесь и сейчас. Они не наполняют, а лишь на время отвлекают от внутренней тишины.

Но выход из этого состояния есть, и он гораздо проще, чем кажется. Его еще много лет назад сформулировала известный нейрофизиолог Наталья Бехтерева.

Секрет счастья от Натальи Бехтеревой

Ученая не раз говорила, что чувство счастья рождается из нашей способности делиться — вниманием, теплом, маленькими знаками заботы. Это может быть что-то совсем простое: вовремя отправленное сообщение, звонок без повода или искренний комплимент. Именно такие, казалось бы, незначительные жесты возвращают нам ощущение собственной нужности и связи с миром.

Именно поэтому после определенного возраста дружба перестает быть просто приятным фоном и превращается в один из главных элементов полноценной жизни.

Друг — это не фон, а опора

После пятидесяти многие наконец находят время, чтобы задать себе вопросы, на которые раньше не было ни минуты. Освобождение от суеты позволяет понять, что за привычными ролями мамы, сотрудника или супруги скрывается живая личность со своими мечтами. И именно рядом с близким по духу человеком можно позволить себе быть настоящим.

Как отмечала Бехтерева, с годами уходит мучительная потребность соответствовать чьим-то ожиданиям. Появляется внутренняя свобода быть собой. Иногда достаточно одного честного разговора со старым другом, чтобы увидеть себя по-новому и снова почувствовать почву под ногами. Но дружба в этом возрасте — это нечто большее, чем просто поддержка.

Не только поддержка, но и двигатель

Друзья — это не только опора в трудную минуту, но и источник движения вперед. Один неожиданный звонок или предложение может вырвать из привычного круга и подарить совершенно новые впечатления.

Концерты, клубы по интересам, поездки, занятия, о которых раньше и не думалось, — все это приходит в нашу жизнь именно через друзей. Часто случайное приглашение становится началом большого увлечения и возвращает тот самый, давно забытый вкус к жизни.

30 января 2026, 09:37
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

