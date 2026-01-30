Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год

Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год
98

В то время как многие народные приметы строятся на строгих "нельзя", этот день, наоборот, предлагает совершить одно простое действие для привлечения благополучия.

30 января в народном календаре — особенная дата, Антон Перезимник. Этот день считался переломным моментом, когда зима поворачивает на весну, а значит, у человека появляется шанс "перезагрузить" свою судьбу и привлечь удачу. В отличие от многих других дат, где главное — ничего не испортить, здесь ключевым был один созидательный и очень светлый ритуал.

Как "испечь" себе счастье

Главной традицией этого дня было приготовление специальной выпечки — небольших круглых булочек-колобков. Их делали из толокна и пшеничной муки. Эта выпечка несла в себе глубокий символический смысл:

  • Символ солнца: круглые и румяные колобки олицетворяли солнце, дарящее тепло и жизнь.
  • Ритуал для здоровья: каждому члену семьи полагалось съесть хотя бы одну такую булочку, чтобы "зарядиться" солнечной энергией и укрепить здоровье на весь год.
  • Привлечение достатка: часть выпечки обязательно выносили на улицу и крошили птицам. Этот жест щедрости, по поверьям, возвращался в дом сторицей.

А вот блюда из бобовых (гороха, чечевицы) в этот день, наоборот, старались не готовить, чтобы не навлечь мелкие неприятности.

Как закрепить эффект: еще два простых правила

Чтобы главный ритуал сработал наверняка, его подкрепляли двумя важными правилами поведения.

  1. Продуктивность с самого утра. День Антона Перезимника считался проверкой на трудолюбие. Чтобы привлечь финансовую удачу, нужно было встать пораньше и сразу взяться за дела. Считалось, что чем активнее проведешь этот день, тем более успешным и прибыльным будет весь год.
  2. Счастье любит тишину. 30 января было категорически запрещено хвастаться своими успехами, достатком или семейным счастьем. Предки верили, что хвастовство в этот день может привлечь зависть и сглаз, которые все разрушат. Всеми радостями советовали делиться только с самыми близкими в стенах своего дома.

Также в этот день старались отложить в сторону рукоделие и острые предметы. Считалось, что так можно случайно "отрезать" или "зашить" свою удачу. Вместо этого день посвящали семье и светлым мыслям о будущем.

30 января 2026, 00:04
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

