Четверг 29 января

Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги

Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги
53

Анастасия Волочкова всегда была откровенна с публикой и никогда не лезла за словом в карман. Балерина решила приоткрыть завесу тайны над своими отношениями с родственниками.

Ни для кого не секрет, что на недавнем юбилее, посвященном 50-летию, Анастасии не было ни матери, ни дочери. Волочкова объяснила, почему так произошло, а также затронула болезненные моменты в семейных отношениях, которые, по ее словам, часто сводятся к вопросам финансов.

Волочкова никогда не скрывала проблемы в общении с матерью. Балерина подчеркнула, что их отношения не идеальны и порой бывают весьма сложными.

"Мама написала мне очень трогательные слова в день рождения. Она призналась, что наши отношения складывались не так, как хотелось бы, но при этом она всегда рядом", — цитирует балерину MK.ru.

Бывшая прима Большого театра отметила, что ее родные часто появляются в ее жизни только тогда, когда им нужны деньги. Этот факт глубоко огорчает ее.

"Просто бывает, когда они звонят и объявляются, когда им нужны только деньги. Я от этого очень огорчаюсь, мне становится обидно. ", — посетовала она.

Балерина отметила, что все свои заработанные средства вкладывает в творчество и концерты, а также продолжает приглашать людей на свои выступления совершенно бесплатно. Ситуация с дочерью также вызывает у Волочковой много переживаний. Перед юбилеем она серьезно поссорилась с наследницей.

"Я всегда старалась быть хорошей матерью и поддерживать ее во всем. Но иногда кажется, что наши отношения тоже подвержены влиянию материальных факторов", — добавила она.

29 января 2026, 16:38
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

Уставшая от потребительского отношения к себе Волочкова отмечает юбилей без дочери

Оголившаяся Волочкова упала на колени перед народом
Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

