Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности

Возможную беременность Насти Ивлеевой обсуждают еще с тех пор, как блогерша вышла замуж за Филиппа Бегака в декабре 2024 года.

Поклонники все чаще стали замечать изменения в фигуре Насти. Это вызвало новую волну спекуляций.

В этот раз сама Ивлеева не стала оставлять эти домыслы без внимания. В своем блоге она решила прояснить ситуацию и опровергнуть все возникшие инсинуации.

Для этого Настя показала свои свежие фотографии, на которых отчетливо виден плоский живот. "Я не беременна", — кратко и ясно заявила она.

Блогерша отметила, что изменения в ее фигуре не имеют никакого отношения к беременности — они связаны лишь с со стремлением улучшить свое тело. Также Настя поделилась откровением о том, что в последнее время у нее появилось больше свободного времени, которое она решила потратить на заботу о себе.

"Я нашла у себя целлюлит и решила с ним бороться", — сообщила она.

Последнее время Ивлеева начала заниматься спортом, следить за питанием и использовать различные косметические средства для борьбы с этой проблемой. Подписчики активно отреагировали на ее откровенность.

Многие из них поддержали ее решение заниматься собой и отметили, что сами сталкиваются с подобными проблемами. Однако стоит отметить, что большинство комментаторов не увидели тех изъянов, о которых говорила Настя.

Стоит отметить, что после свадьбы Ивлеева решила создать реалити-шоу. В рамках этого проекта она делится подробностями своей жизни и тем, как поддерживает мужа-предпринимателя в развитии сельского хозяйства.