Четверг 29 января

У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии

226

Народная артистка России Надежда Бабкина, как выяснили журналисты, обладает внушительным состоянием и значительной недвижимостью.

По данным телеграм-канала "Звездач", певица владеет двумя квартирами в Болгарии и роскошными апартаментами в Москве с видом на Кремль. Известно, что основное место жительства Бабкиной расположено в историческом доме Якова Брюса XVIII века на Брюсовом переулке в столице.

Здесь находится квартира площадью 125 квадратных метров, которая, по оценкам экспертов, стоит около 125 миллионов рублей. Этажом выше располагаются апартаменты ее сына Данилы, которые имеют площадь 165 квадратных метров.

Также Бабкина владеет еще одной квартирой в сталинском доме на Ленинградском проспекте, площадь которой составляет 115 квадратных метров. Рыночная стоимость этой квартиры составляет примерно 46 миллионов рублей. Еще у певицы есть двухэтажный дом в деревне Дубцы под Звенигородом, площадь которого достигает 310 квадратных метров, а стоимость оценивается минимум в 100 миллионов рублей.

В Болгарии у Надежды Бабкиной имеются две квартиры в курортном поселке Равда, где она, по словам источников, редко бывает. Чаще чаще всего там отдыхают ее внуки.

Несмотря на внушительный портфель недвижимости, автопарк Бабкиной выглядит довольно скромно. В распоряжении артистки находится лишь один автомобиль — Mercedes-Benz S-Class 350 2020 года выпуска, стоимость которого колеблется в пределах 8–10 миллионов рублей.

Что касается бизнеса, то Надежда Бабкина уже не участвует в крупных коммерческих проектах. Ее последняя компания занималась операциями с недвижимостью. Певица владела 50% акций с 2002 по 2015 год, после чего передала свою долю сыну.


Таким образом, Надежда Бабкина продолжает активно развивать свою карьеру и сохранять статус одной из самых известных и уважаемых артисток России, при этом успешно управляя своим имуществом и бизнесом.

29 января 2026, 19:43
Надежда Бабкина. Фото: Феликс Грозданов
Звездач✓ Надежный источник

