"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?

Пока все обсуждают конец громкого романа, певица сделала смелое заявление, которое ставит под сомнение официальную версию разрыва.



Казалось бы, в истории отношений 62-летнего Григория Лепса и его юной возлюбленной Авроры Кибы поставлена жирная точка. Новость о расставании пары облетела все СМИ, а сам артист уже намекает на попытки вернуть бывшую жену. Но исполнительница хита "Мой мармеладный" Катя Лель не спешит верить в этот финал. В разговоре с журналистами она дала понять, что публика, возможно, стала зрителем умело разыгранного спектакля.

Когда звезду попросили прокомментировать разрыв коллеги, ее реакция оказалась на удивление скептической. Вместо слов сочувствия или поддержки, Катя Лель задала риторический вопрос, который перевернул ситуацию с ног на голову.

"А вы в это верите?" — с ироничной улыбкой спросила артистка, намекая, что не стоит принимать все новости за чистую монету.

По мнению певицы, в этой истории слишком рано делать выводы. Она уверена: настоящий индикатор — это время. Лель философски заметила, что если между Григорием и Авророй действительно вспыхнули сильные чувства, то никакой скандал или расстояние не смогут их разрушить в одночасье.

"Если там правда была любовь, то будет продолжение обязательно. Любовь — это такая штука, которая вмиг не исчезает", — твердо заявила звезда.

Певица призвала не торопиться хоронить эти отношения. Ее прогноз прост: нужно просто подождать.

"Давайте посмотрим, что будет завтра", — загадочно подытожила она.

И, зная взрывной темперамент Григория Лепса, этот совет кажется самым разумным. Вполне возможно, что уже завтра мы увидим "камбэк" или новый, не менее неожиданный поворот в этой звездной мыльной опере.