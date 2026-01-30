Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 30 января

12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?

"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?
179

Пока все обсуждают конец громкого романа, певица сделала смелое заявление, которое ставит под сомнение официальную версию разрыва.

Казалось бы, в истории отношений 62-летнего Григория Лепса и его юной возлюбленной Авроры Кибы поставлена жирная точка. Новость о расставании пары облетела все СМИ, а сам артист уже намекает на попытки вернуть бывшую жену. Но исполнительница хита "Мой мармеладный" Катя Лель не спешит верить в этот финал. В разговоре с журналистами она дала понять, что публика, возможно, стала зрителем умело разыгранного спектакля.

Когда звезду попросили прокомментировать разрыв коллеги, ее реакция оказалась на удивление скептической. Вместо слов сочувствия или поддержки, Катя Лель задала риторический вопрос, который перевернул ситуацию с ног на голову.

"А вы в это верите?" — с ироничной улыбкой спросила артистка, намекая, что не стоит принимать все новости за чистую монету.

По мнению певицы, в этой истории слишком рано делать выводы. Она уверена: настоящий индикатор — это время. Лель философски заметила, что если между Григорием и Авророй действительно вспыхнули сильные чувства, то никакой скандал или расстояние не смогут их разрушить в одночасье.

"Если там правда была любовь, то будет продолжение обязательно. Любовь — это такая штука, которая вмиг не исчезает", — твердо заявила звезда.

Певица призвала не торопиться хоронить эти отношения. Ее прогноз прост: нужно просто подождать.

"Давайте посмотрим, что будет завтра", — загадочно подытожила она.

И, зная взрывной темперамент Григория Лепса, этот совет кажется самым разумным. Вполне возможно, что уже завтра мы увидим "камбэк" или новый, не менее неожиданный поворот в этой звездной мыльной опере.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2026, 11:21
Катя Лель. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @popcake✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Розенбаум, Малахов, Билан: что коллекционируют мачо шоу-бизнеса

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Evgeny Philippov/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой

Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект"
Григорий Викторович Лепс

Григорий Викторович Лепс певец

Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого

Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого
Пока юморист развлекается с детьми на горнолыжном курорте, его оставшаяся в одиночестве супруга нашла новый объект для публичного восхищения. Семейная идиллия Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина*, похоже, дала трещину, пусть и временную.

"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой

"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой
Очередная порция шокирующих откровений Ольги Бузовой о прошлом браке получила не менее дерзкий и саркастичный ответ от самого футболиста. Казалось, со дня громкого развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошла уже целая вечность — почти десять лет.

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым
Оказывается, ключ к счастью в зрелом возрасте лежит не в достижениях или отдыхе, а в совершенно другой, часто забытой сфере. Однажды наступает странная пауза.

"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой

"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой
Продажа элитной недвижимости в мире шоу-бизнеса внезапно превратилась в рискованное предприятие, и команда продюсера решила превратить страх покупателей в свое главное преимущество. Новость о том, что Яна Рудковская выставила на продажу свою роскошную квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей, могла бы остаться в ряду обычных светских новостей.

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью
Знаменитый артист прервал молчание и наконец-то ответил на главный вопрос, который мучил публику годами. Карьера Прохора Шаляпина всегда была предметом бурных обсуждений.

Выбор читателей

29/01Чтв"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 28/01СрдБузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 28/01СрдПодруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 28/01СрдТест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 28/01СрдБегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 28/01СрдПодавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно