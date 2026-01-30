Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого

Пока юморист развлекается с детьми на горнолыжном курорте, его оставшаяся в одиночестве супруга нашла новый объект для публичного восхищения.



Семейная идиллия Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина*, похоже, дала трещину, пусть и временную. Пока шоумен наслаждается зимним отдыхом в Куршевеле вместе с детьми, публикуя счастливые семейные фото, Примадонна осталась одна. И, судя по всему, скучать в одиночестве она не намерена. Певица дала ясно понять, что ее внимание легко может завоевать другой харизматичный мужчина.

Им оказался знаменитый актер Олег Меньшиков, которого Алла Борисовна осыпала весьма недвусмысленными комплиментами.

65-летний Олег Меньшиков в последнее время заметно преобразился. Он постройнел и помолодел настолько, что выглядит почти ровесником своей 42-летней жены. Недавно актер опубликовал в соцсетях стильное фото, на котором продемонстрировал не только модный наряд, но и роскошные украшения — множество золотых колец с бриллиантами. Именно этот снимок и попался на глаза Алле Пугачевой, скучающей вдали от мужа и детей.

Реакция Примадонны оказалась на удивление личной и эмоциональной. Она не стала хвалить образ в целом, а сосредоточилась на очень конкретной детали, что и придало ее словам особую пикантность.

"Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!" — публично заявила Пугачева.

Этот восторженный комментарий на фоне ее временного одиночества тут же спровоцировал волну слухов. Пока законный супруг катается на лыжах, его брошенная в одиночестве жена переключилась на другого и открыто им восхищается.

Стоит отметить, что Меньшиков действительно прилагает немало усилий, чтобы оставаться в прекрасной форме. Он не скрывает, что регулярно посещает косметолога, придерживается строгой диеты и давно отказался от вредных привычек.

Похоже, именно эта ухоженность и чувство стиля и позволили актеру завладеть вниманием Примадонны в тот самый момент, когда ее собственный муж оказался так далеко.