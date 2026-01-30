Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Пятница 30 января
Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого

Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого
91

Пока юморист развлекается с детьми на горнолыжном курорте, его оставшаяся в одиночестве супруга нашла новый объект для публичного восхищения.

Семейная идиллия Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина*, похоже, дала трещину, пусть и временную. Пока шоумен наслаждается зимним отдыхом в Куршевеле вместе с детьми, публикуя счастливые семейные фото, Примадонна осталась одна. И, судя по всему, скучать в одиночестве она не намерена. Певица дала ясно понять, что ее внимание легко может завоевать другой харизматичный мужчина.

Им оказался знаменитый актер Олег Меньшиков, которого Алла Борисовна осыпала весьма недвусмысленными комплиментами.

65-летний Олег Меньшиков в последнее время заметно преобразился. Он постройнел и помолодел настолько, что выглядит почти ровесником своей 42-летней жены. Недавно актер опубликовал в соцсетях стильное фото, на котором продемонстрировал не только модный наряд, но и роскошные украшения — множество золотых колец с бриллиантами. Именно этот снимок и попался на глаза Алле Пугачевой, скучающей вдали от мужа и детей.

Реакция Примадонны оказалась на удивление личной и эмоциональной. Она не стала хвалить образ в целом, а сосредоточилась на очень конкретной детали, что и придало ее словам особую пикантность.

"Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!" — публично заявила Пугачева.

Этот восторженный комментарий на фоне ее временного одиночества тут же спровоцировал волну слухов. Пока законный супруг катается на лыжах, его брошенная в одиночестве жена переключилась на другого и открыто им восхищается.

Стоит отметить, что Меньшиков действительно прилагает немало усилий, чтобы оставаться в прекрасной форме. Он не скрывает, что регулярно посещает косметолога, придерживается строгой диеты и давно отказался от вредных привычек.

Похоже, именно эта ухоженность и чувство стиля и позволили актеру завладеть вниманием Примадонны в тот самый момент, когда ее собственный муж оказался так далеко.

30 января 2026, 12:04
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи

Запасов у них достаточно: заявлено о бегстве Пугачевой и Галкина*
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?

"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?
Пока все обсуждают конец громкого романа, певица сделала смелое заявление, которое ставит под сомнение официальную версию разрыва. Казалось бы, в истории отношений 62-летнего Григория Лепса и его юной возлюбленной Авроры Кибы поставлена жирная точка.

"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой

"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой
Очередная порция шокирующих откровений Ольги Бузовой о прошлом браке получила не менее дерзкий и саркастичный ответ от самого футболиста. Казалось, со дня громкого развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошла уже целая вечность — почти десять лет.

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым
Оказывается, ключ к счастью в зрелом возрасте лежит не в достижениях или отдыхе, а в совершенно другой, часто забытой сфере. Однажды наступает странная пауза.

"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой

"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой
Продажа элитной недвижимости в мире шоу-бизнеса внезапно превратилась в рискованное предприятие, и команда продюсера решила превратить страх покупателей в свое главное преимущество. Новость о том, что Яна Рудковская выставила на продажу свою роскошную квартиру в центре Москвы за 135 миллионов рублей, могла бы остаться в ряду обычных светских новостей.

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью

Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью
Знаменитый артист прервал молчание и наконец-то ответил на главный вопрос, который мучил публику годами. Карьера Прохора Шаляпина всегда была предметом бурных обсуждений.

29/01Чтв"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 28/01СрдБузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 28/01СрдПодруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 28/01СрдТест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 28/01СрдБегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 28/01СрдПодавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно