"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой

Очередная порция шокирующих откровений Ольги Бузовой о прошлом браке получила не менее дерзкий и саркастичный ответ от самого футболиста.

Казалось, со дня громкого развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошла уже целая вечность — почти десять лет. Но для певицы эта история, очевидно, до сих пор остается незаживающей раной. В недавнем интервью Лауре Джугелия Ольга снова вернулась к болезненным воспоминаниям, раскрыв новые шокирующие подробности их брака. Реакция со стороны семьи Тарасовых не заставила себя ждать, но оказалась куда более тонкой и действенной, чем можно было ожидать.

"Плохая игра — я виновата"

По словам Бузовой, жизнь с футболистом была далека от сказки, которую все видели на картинках. Она заявила, что Дмитрий держал ее в "ежовых рукавицах" и мечтал запереть дома, поставив крест на ее карьере. Но самой шокирующей деталью стал рассказ о том, как спортсмен якобы перекладывал на нее ответственность за свои профессиональные неудачи.

"Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра, значит, я была виновата", — поделилась Ольга.

Это откровение рисует картину тотального контроля и психологического давления, в котором, по словам звезды, она жила несколько лет.

Сарказм от бывшего

Сам Дмитрий Тарасов отреагировал на обвинения с присущим ему сарказмом. Он пошутил в соцсетях, что скоро, видимо, выяснится, что он и вовсе "держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила".

Но самый сильный ответ пришел не от него, а от его нынешней жены Анастасии Костенко. Она не стала вступать в прямую перепалку. Вместо этого она опубликовала трогательный пост, посвященный годовщине их венчания, который на фоне обвинений Бузовой прозвучал как оглушительная пощечина.

Анастасия описала их отношения в совершенно иных красках:

"Когда мы давали друг другу клятвы, я держала твою руку и чувствовала, как две жизни становятся одной... И с тех пор, сколько бы лет ни прошло, я все также чувствую — ты мой дом. Мой выбор. Моя судьба", — написала Костенко.

Пока Ольга рассказывала о контроле и обвинениях, Анастасия публично называла того же самого мужчину своим "домом" и "судьбой". Этот контраст оказался сильнее любых прямых опровержений. Дмитрий тут же отметился в комментариях, поблагодарив жену за все и показав абсолютную идиллию. Таким изящным способом семья Тарасовых дала понять: прошлое их больше не волнует, они живут в совершенно другой, счастливой реальности.