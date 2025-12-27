Россияне предпочитают отечественные напитки на новогоднем столе: исследования выявили новый тренд

С приближением Нового года россияне все активней готовятся к одному из самых значимых и любимых своих праздников. Многие из нас еще не определились, каким подарком порадовать близких, какой оказать знак внимания, чтобы вызвать теплые впечатления.

Традиция встречать Новый Год в домашней обстановке с каждым годом у нас только укрепляется. ВЦИОМ публикует свежие данные: подавляющее большинство россиян (97%) предпочитают отмечать этот праздник дома, в кругу близких и друзей. Подготовка к празднику начинается все раньше, а подарки коллегам, друзьям и близким демонстрируют все более практичные потребительские предпочтения.

Опрос, проведенный компанией SimpleWine, показывает, что по меньшей мере 18% россиян намерены дарить алкоголь на Новый год.

Бутылка качественного спиртного становится не только атрибутом праздничного стола, но и символом индивидуальности и хорошего вкуса. Люди все чаще отказываются от ярких, но бесполезных подарков в пользу приятных гастрономических специалитетов и угощений.

Традиция подарить алкоголь стала настоящим трендом, и в этом контексте коньяк занимает особое место. Этот напиток принято употреблять после насыщенной трапезы и не спеша, мало-помалу. Его вкус раскрывается постепенно, что идеально подходит для неторопливых дружеских посиделок.

Коньяк "Крымский" является наиболее подходящим для тех, кто умеет ценить моменты общения, атмосферу искреннего и размеренного разговора. Напиток придется по душе людям, которые умеют слушать и быть услышанными. Он поддерживает атмосферу уважения и искреннего разговора. Такой подарок универсален и будет уместен как для друзей, так и для коллег.

Интересно, что с каждым годом россияне все больше делают выбор в пользу российского алкоголя. Исследование Минфина, проведенное в сентябре 2025 года, показало, что 63% респондентов стали чаще покупать продукцию местного производства. В опросе приняли участие более 1600 человек в возрасте от 18 до 64 лет. 87% из них выразили удовлетворение качеством отечественной продукции.

Статс-секретарь и замминистра финансов России Алексей Сазанов отметил, что российские производители успешно отвоевали долю рынка у импортных компаний. Теперь отечественные напитки воспринимаются наравне с зарубежными аналогами.

Ключевыми критериями выбора алкоголя для россиян остаются вкус, качество и цена. При производстве напитков учитываются новые тренды и предпочтения людей. Дело в том, что потребители стали более осознанными в своем выборе. Они ищут не только доступные по цене варианты, но и напитки высокого качества, которые помогут создать особую атмосферу за праздничным столом в кругу близких по духу людей.