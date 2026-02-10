Максим Галкин* опубликовал фото из центра Москвы: в сети настоящий переполох

Внезапное появление столичных пейзажей в блоге уехавшего артиста заставило поклонников гадать, не решился ли он на тайное возвращение домой.

Максим Галкин* покинул Россию около четырех лет назад. За это время юморист успел пожить в Израиле, а теперь вместе с Аллой Пугачевой и детьми обосновался на Кипре. Если Примадонна крайне редко выходит на связь с аудиторией, то ее супруг активно ведет социальные сети, регулярно демонстрируя кадры с зарубежных курортов. Однако последняя публикация вызвала настоящий переполох среди его подписчиков.

Неожиданный привет из центра столицы

Артист решил заглянуть в семейный архив и поделился серией редких черно-белых снимков. На кадрах он запечатлен еще совсем маленьким в компании своих родителей — Александра Александровича и Натальи Григорьевны, которых уже более двадцати лет нет в живых. Геопозиция и подпись под постом мгновенно привлекли внимание публики, ведь в этот день Максим Галкин опубликовал кадры из Москвы: "Первое фото — Москва. Пушкинская площадь".

Этим ностальгическим постом юморист решил вспомнить свое детство и в шутливой форме объяснить поклонникам, откуда у него появилась любовь к оригинальным головным уборам. "Шапка. Начало", — добавил артист, намекая на свои детсадовские годы.

Бурная реакция и призывы вернуться

Несмотря на то что фотографии оказались архивными, появление видов российской столицы в блоге Галкина* спровоцировало волну эмоций в комментариях. Многие пользователи сети решили, что такие публикации свидетельствуют о глубокой тоске артиста по прежней жизни и родному городу.

Подписчики начали наперебой предлагать юмористу уже набраться смелости и вернуться домой. Многие вспомнили времена его былой популярности на отечественном телевидении, когда он был одной из главных звезд прайм-тайма.



Почему семья остается за границей

Ранее Алла Пугачева признавалась, что изначально не планировала эмиграцию и не хотела никуда уезжать. Однако после того как ее муж получил статус иностранного агента, жизнь семьи в России стала сложной. По словам певицы, решающим фактором стала травля детей в школе, после чего было принято решение об окончательном переезде ради спокойствия Лизы и Гарри.

Сейчас семья продолжает обустраивать быт на Кипре. Тем не менее подобные "возвращения" в московское прошлое заставляют аудиторию снова и снова обсуждать возможные перемены в судьбе звездной пары и их возможный приезд в подмосковную деревню Грязь.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом