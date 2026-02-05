Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой

Единственный наследник звездной фамилии решил сменить обстановку и отправился в далекое путешествие, взяв с собой самого близкого человека.



Жизнь Архипа Глушко всегда находилась под пристальным вниманием прессы, но в последнее время поводов для обсуждения стало еще больше. Как стало известно из социальных сетей, сын знаменитой певицы и стриптизера Тарзана уехал из страны. Компанию в этой поездке ему составила супруга, чье появление в семье поначалу вызвало настоящий скандал. Куда именно отправилась пара и как сейчас выглядят их отношения?

От стриптиза к визажу: как семья приняла невестку

В 2024 году Архип официально женился на Анне Волынкиной, более известной под псевдонимом Мелисса Фокс. Прошлое девушки, связанное с работой в стрип-клубе, поначалу шокировало Наташу Королеву и Сергея Глушко. Однако Анна проявила характер: она оставила прежнюю профессию, освоила мастерство визажиста и начала строить новую карьеру.

Звездные родители оценили такие перемены и сменили гнев на милость. Наташа Королева даже оплатила невестке дорогостоящее лечение челюсти, чтобы исправить серьезные проблемы с прикусом. Теперь преобразившаяся Анна — частый гость на светских раутах вместе со свекровью. Но на этот раз пара решила провести время только вдвоем, и повод для этого нашелся весьма приятный.

Уроки японского и "райская водичка": чем живет пара в Таиланде

Архип и Анна отправились в Таиланд, откуда уже начали делиться кадрами своей семейной идиллии. На видео, опубликованном в соцсетях, супруги наслаждаются отдыхом в бассейне. "Райская водичка", объятия на камеру и полное спокойствие — кажется, в отношениях молодых людей царит абсолютная гармония.

При этом Архип продолжает доказывать, что он — не типичный представитель "золотой молодежи". Несмотря на звездный статус родителей, он не стремится на сцену. Единственный сын Королевой выбрал свой путь:

Досконально выучил японский язык.

Прошел серьезную стажировку в Японии.

Сейчас успешно дает частные уроки.

Стабильный доход от репетиторства позволяет Архипу чувствовать себя независимым и баловать жену путешествиями. Таиланд стал для них местом перезагрузки, но главный вопрос остается открытым: планирует ли пара возвращаться к привычному ритму жизни или этот вояж — начало чего-то большего?