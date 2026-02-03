Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Вторник 3 февраля

Вторник 3 февраля

11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование
Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование

Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование
167

Недостаток сна – это не просто временное неудобство, но и серьезная угроза для здоровья мозга.

Исследования, проведенные учеными из Университета Камерино в Италии, показали, что нехватка сна может разрушать миелиновые оболочки, которые защищают нейронные связи. Это объясняет, почему после бессонной ночи люди часто чувствуют вялость, медлительность и испытывают трудности с концентрацией.

В ходе исследования ученые проанализировали результаты МРТ 185 добровольцев с низким качеством сна, отмечает RidLife. Снимки выявили изменения в структуре белого вещества мозга — пучков волокон, отвечающих за передачу сигналов между нейронами. Чтобы глубже понять механизм этих изменений, исследователи провели эксперимент с крысами, ограничив их сон на десять суток.

Электрические измерения позволили выяснить, что при недостатке сна скорость передачи сигналов между полушариями мозга снижается примерно на треть. Анализ тканей показал, что истончение миелиновых оболочек является ключевым фактором этого процесса.

Миелин — это жировая оболочка, окружающая нервные волокна, которая способствует быстрому прохождению электрических импульсов. Когда миелин истончается, скорость передачи сигналов замедляется, что негативно сказывается на когнитивных функциях.

Дальнейшие эксперименты установили, что одной из причин истончения миелина является нехватка холестерина. Этот компонент необходим клеткам олигодендроцитам для поддержания целостности миелиновых оболочек.

Ученые ввели животным соединение, способствующее высвобождению накопленного холестерина в кровоток. В результате этого миелиновые оболочки восстанавливались, и скорость передачи сигналов увеличивалась на треть. Поведенческие тесты показали, что крысы, которые страдали от недостатка сна, стали демонстрировать результаты на уровне полностью отдохнувших животных.

Авторы исследования подчеркнули, что говорить о лечебных подходах для людей пока рано. Тем не менее, полученные данные создают основу для дальнейшего изучения биологических механизмов, связанных с нехваткой сна и ее последствиями для когнитивных функций.

3 февраля 2026, 11:47
Фото: Freepik
RidLife✓ Надежный источник

Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого

Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного

Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного
2 февраля в московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма Ольги Бузовой "Равиоли Оли", на которую собралось множество звезд. Среди них был и Филипп Киркоров, который не упустил возможности поддержать свою давнюю подругу.

Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде

Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде
Слухи о возможном романе Ким Кардашьян и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона вновь мелькают на передовицах таблоидов. Как сообщает издание The Sun, недавняя встреча звезд в Великобритании на уикенде была организована в закрытом формате.

Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос

Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос
Премьерный спектакль Михаила Ефремова, который должен был стать его первым выходом на сцену после освобождения из колонии, перенесен на неопределенный срок. После выхода из колонии актер попал в неожиданную ситуацию. Об этом сообщил телеграм-канал Mash, ссылаясь на проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера.

Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире

Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире
Ольга Бузова осмелилась показать поклонникам один из уголков своего уюта – ванную комнату, которую она подготовила для своего будущего ребенка. Жилое помещение оформлено в светлых тонах, это, по мнению Ольги, способствует спокойствию и уюту.

Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы

Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы
Аудитория народной артистки России Ларисы Долиной значительно увеличилась после недавнего скандала, связанного с ее квартирой в Хамовниках. По словам концертного директора исполнительницы Сергея Пудовкина, за последний месяц число поклонников певицы возросло более чем в 2,5 раза.

