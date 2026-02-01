65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Воскресенье 1 февраля

12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино
234

65 лет назад на экраны вышел фильм "Девять дней одного года", который по праву считается одной из жемчужин советского кино.

Картина стала знаковой для своей эпохи. Она до сих пор вызывает живой интерес у зрителей. Фильм рассказывает о жизни талантливого физика-ядерщика Дмитрия Гусева, который погружен в мир науки и одержим идеей подчинить себе термоядерную реакцию.

Главный герой в исполнении выдающегося актера Олега Баталова представляет собой типичного ученого своего времени. Он, как и его наставник, который трагически ушел из жизни от лучевой болезни, полностью посвящает себя работе.

Научные эксперименты становятся для него смыслом жизни, а все остальное — включая его жену Лелю, которую прекрасно сыграла Татьяна Лаврова — уходит на второй план. Леля, влюбленная в Дмитрия, старается поддерживать его, но ее чувства часто остаются незамеченными. Гусев не может отвлечься от своей работы, и это приводит к драматическим последствиям.

Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961)

Кино наполнено великолепными фактурами и характерными чертами своих персонажей. Режиссер Игорь Таланкин создал неповторимую атмосферу, где научные достижения переплетаются с личными трагедиями. Умело подобранный актерский состав — такие мастера, как Смоктуновский и Евстигнеев — добавляют фильму глубины и эмоциональной насыщенности. Каждый кадр наполнен смыслом, а визуальная составляющая поражает своей красотой и выразительностью.

Научная база фильма также заслуживает отдельного внимания. Консультантом выступил нобелевский лауреат Игорь Тамм, что придает картине особую достоверность. Эффекты, показанные в фильме, были основаны на реальных экспериментах, проводимых в Курчатовском институте. Это делает "Девять дней одного года" уникальным примером сочетания искусства и науки, что сегодня представляется почти недостижимым для современных кинематографистов.

Фильм стал символом хрущевской оттепели — времени научного энтузиазма и надежд на светлое будущее. Он отражает дух эпохи, когда каждый год приносил новые открытия и прорывы в различных областях науки. Однако "Девять дней одного года" — это не просто фильм о науке; это глубокая драма о жертвах, которые ученые приносят ради прогресса человечества. В те времена такая преданность делу не воспринималась как безумие; это была реальность.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2026, 12:19
Кадр из фильма "Девять дней одного года" (1961)
Дни.ру✓ Надежный источник

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви
Советские фильмы были полны искренности и тепла, а каждая сцена – наполнена магией чувств. Нежные взгляды, трогательные диалоги и романтические моменты создают атмосферу, в которой хочется остаться навсегда.

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
Москвичам пообещали морозный февраль, который будет отличаться значительным похолоданием по сравнению с нормальными показателями. Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился своим прогнозом.

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование
Россияне все чаще стремятся к пляжному отдыху. Осень граждане считают наиболее подходящим временем для путешествий. Свежие исследования показали, что предпочтения россиян в выборе мест для отдыха стали более очевидными.

Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка

Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка
В преддверии грядущих праздников выбор подарков становится особенно актуальным. Если вы ищете идеальное украшение для близкого человека, но не хотите тратить целое состояние, обратите внимание на серебряные изделия.

Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня

Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня
Недавний случай в итальянском Турине стал шокирующим напоминанием о том, насколько важен профессионализм в медицинской сфере. Две стоматологические практики понесли ответственность за грубое нарушение медицинских норм.

Выбор читателей

31/01СбтМозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 30/01ПтнТест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 30/01ПтнДоведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 30/01ПтнЗаговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 30/01ПтнРаскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 30/01ПтнКуда сходить в Москве: афиша главных событий февраля