Суббота 31 января

Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня

Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня
267

Недавний случай в итальянском Турине стал шокирующим напоминанием о том, насколько важен профессионализм в медицинской сфере.

Две стоматологические практики понесли ответственность за грубое нарушение медицинских норм. Действия врачей привели к катастрофическим последствиям для 55-летней пациентки.

Пострадавшая обратилась в частную клинику с надеждой решить проблемы с боковыми зубными мостами. Она рассчитывала на доступное лечение, однако вместо этого столкнулась с безжалостной манипуляцией со стороны врачей.

Специалисты убедили ее в том, что без немедленного вмешательства она рискует потерять все зубы. Это заявление, сделанное без должных оснований и необходимых обследований, стало началом мучений.

Перед операцией женщине не сделали обязательный панорамный рентген, который является стандартной процедурой в стоматологии. В результате этого, в течение нескольких часов ей удалили 11 абсолютно здоровых зубов.

Это не только вызвало физическую боль, но и стало психологической травмой. На третий день после операции женщина получила протезы, которые оказались совершенно не теми, что обещали врачи. Это еще больше усугубило ситуацию.

Стоит ли говориться о том, насколько изменилась жизнь женщины после этой процедуры? Она долгое время не могла нормально есть, а говорить стало настоящим испытанием.

Психологические последствия оказались столь тяжелыми, что ей понадобилась помощь специалиста. Пострадавшая сообщила, что инцидент негативно сказался на её личной жизни — уверенность в себе была подорвана, и она стала замкнутой.

Судебное разбирательство привело к тому, что один из стоматологов, который консультировал пациентку и согласовывал условия лечения, был приговорен к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Второй врач, проводивший операцию, получил три месяца тюремного заключения.

Для женщины это решение стало лучиком надежды на справедливость, хотя очевидно, что ее жизнь уже никогда не будет прежней. "Моя жизнь остается адом, но я наконец чувствую, что получила справедливость", — сказала она после оглашения приговора.

Шоу-бизнес в Telegram

31 января 2026, 16:33
Фото: Freepik
Corriere della Sera✓ Надежный источник

