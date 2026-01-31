Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино

Ушла из жизни культовая актриса Кэтрин О’Хара, известная многим по роли матери Кевина в фильме "Один дома".

Вклад в кино и телевидение

Кэтрин О’Хара стала настоящей иконой комедийного жанра. Ее карьера началась в 1970-х годах, и с тех пор она успела завоевать сердца миллионов зрителей. Наиболее запоминающейся стала ее роль в фильмах "Один дома" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке", где она сыграла заботливую мать, пытающуюся найти своего сына Кевина. Эта роль принесла ей не только популярность, но и любовь зрителей по всему миру.

Кроме того, О’Хара блестяще исполнила роль Моиры Роуз в сериале "Шиттс Крик", за которую она получила множество наград и признание критиков. Ее уникальный стиль игры и комедийный талант сделали ее одной из самых узнаваемых актрис своего поколения.

Награды и признание

За свою карьеру Кэтрин О’Хара была удостоена нескольких престижных наград, включая премии "Эмми" и "Золотой глобус". Ее работы в комедиях "Битлджус", "Лучшие в шоу" и "Мощный ветер" также принесли ей признание как одного из самых талантливых актеров Голливуда. Она не только играла на экране, но и озвучивала персонажей в анимационных фильмах, что добавило разнообразия в ее карьеру.

наследие

Кэтрин родилась в Торонто в 1954 году и с ранних лет проявляла интерес к искусству. Ее путь к успеху был не всегда легким, но благодаря упорству и таланту она смогла стать одной из самых уважаемых актрис в индустрии. Семья Кэтрин О’Хары пока не раскрыла подробности о ее уходе, а также планах на прощание.