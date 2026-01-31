Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Суббота 31 января

31 января 2026
Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти

Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти
30

Оказывается, одна из самых распространенных ментальных привычек может иметь разрушительные последствия для нашего главного органа.

Фразу о том, что "негативные мысли разрушают мозг", мы слышали не раз. Обычно она воспринимается как красивая метафора, способ мотивировать нас на позитив. Однако последние научные данные показывают, что это вовсе не преувеличение. За постоянным прокручиванием в голове плохих сценариев стоят реальные и измеримые изменения в работе мозга.

Главный враг — не плохое настроение, а привычка

Важно сразу уточнить: речь идет не о периодической грусти или плохом настроении — такое бывает у всех, и это абсолютно нормально. Опасность представляет именно привычка к повторяющимся негативным мыслям: постоянному прокручиванию в голове неприятных воспоминаний, ошибок прошлого или тревог о будущем.

Недавнее исследование с участием более 400 человек старше 60 лет наглядно это показало.

  • Люди, склонные зацикливаться на плохом, показали значительно худшие результаты в тестах на память и внимание.
  • Те, кто умел "отпускать" негатив, справлялись с заданиями гораздо лучше.

Так что же на самом деле происходит внутри нашей головы в моменты такого "застревания"?

Как стресс бьет по центру памяти

Такой стиль мышления поддерживает в организме постоянную, хроническую стрессовую реакцию. Проще говоря, ваш мозг постоянно находится в режиме "бей или беги", даже если реальной угрозы нет.

Это приводит к повышению уровня кортизола — главного гормона стресса. А он, в свою очередь, при длительном воздействии наносит удар по самому уязвимому месту. Кортизол связан с ухудшением памяти и негативными изменениями в работе гиппокампа. Это ключевая зона мозга, которая отвечает за нашу способность учиться и запоминать новую информацию.

Так что же делать: всегда "думать позитивно"?

Важно понимать: исследование не доказывает, что негативные мысли необратимо "уничтожают" мозг. Оно показывает устойчивую и биологически объяснимую связь.

Цель — не в том, чтобы заставлять себя "думать позитивно любой ценой", игнорируя реальные проблемы. Это так называемая "токсичная позитивность", которая тоже вредна. Главный вывод гораздо проще и практичнее: нужно научиться не застревать в хроническом негативе.

Дать себе погрустить, проанализировать ошибку, а потом сознательно переключить внимание на что-то другое — вот ключевой навык для здоровья вашего мозга. Это как ментальная гигиена: вы не игнорируете грязь, а просто убираете ее, не позволяя ей накапливаться.

Шоу-бизнес в Telegram

31 января 2026, 03:34
Фото: freepik.com
Telegram / @doctorpavlova✓ Надежный источник

