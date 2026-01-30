Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена

Еще совсем недавно Анастасия Решетова опровергала слухи о романе с Егором Абрамовым, сыном миллиардера Александра Абрамова. Теперь стало известно, кто же нас самом деле сделал модели предложение.

По данным источника, близкого к Анастасии, ее сердце принадлежит Владиславу Абрамяну — 33-летнему сыну известного бизнесмена Ары Абрамяна. Владислав занимает заметное место в бизнесе из сферы строительства и реконструкции объектов, а также является президентом "Союза армян России".

Светским обозревателям удалось выяснить, что Решетова и Абрамян помолвлены и планируют свадьбу. Как утверждают источники, Владислав увлекается конным спортом и боевыми искусствами.

Его жизнь также наполнена роскошью: он владеет семейным особняком в Барвихе, стоимость которого составляет около 80 миллионов долларов. Отец Владислава считается долларовым миллионером — он активно инвестирует в различные отрасли, включая промышленность и информационные технологии.

Сама модель сообщила журналистам издания Super, что она счастлива и чувствует себя спокойно после помолвки. Примечательно, что столь важное событие произошло всего за несколько дней до ее 30-летия. Помолвка состоялась на Мальдивах, где она отметила свой день рождения. Настя описывала этот момент как одно из лучших решений в своей жизни.

Анастасия продолжает скрывать личность своего жениха, но из ее социальных сетей стало известно, что Владислав дарит ей роскошные подарки. Пара также сделала шаг к созданию семьи: несколько месяцев назад Решетова познакомила своего сына от Тимати с новым возлюбленным.