Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 30 января

14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд

Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд
213

Не успели утихнуть страсти вокруг VIP-вечеринки в Куршевеле, как место ее проведения оказалось в центре нового, куда более огненного скандала.

Всего неделю назад известный российский бренд вызвал шквал критики, устроив для отечественных знаменитостей роскошный праздник на элитном французском курорте. И вот, словно по сценарию драматического фильма, место этого скандального кутежа — пятизвездочный отель Le Grandes Alpes — серьезно пострадало от крупного пожара. По материалам Клео.ру, именно в этом здании располагался бутик компании, организовавшей ту самую вечеринку.

Как сообщает СМИ, возгорание началось на мансардном этаже отеля и стало быстро распространяться вниз. Огонь был настолько сильным, что создал угрозу для соседней гостиницы. Из комплекса и прилегающих зданий пришлось экстренно эвакуировать более 260 человек.

На борьбу со стихией были брошены серьезные силы — свыше 140 пожарных. По данным французских СМИ, в ходе тушения четверо спасателей получили легкие травмы. К счастью, жертв среди постояльцев удалось избежать, однако огонь нанес зданию колоссальный ущерб.

Скандально известный бутик, разумеется, тоже пострадал. Представители компании уже сообщили, что магазин закрыт на неопределенный срок. Судя по кадрам с места происшествия, степень повреждений не позволяет говорить о скором возобновлении его работы.

Полиция уже начала расследование, чтобы выяснить точные причины пожара.

Этот инцидент выглядит особенно символично на фоне недавних событий. Напомним, в январе компания с размахом отметила юбилей своего бутика, вывезя в Куршевель российских знаменитостей. Программа включала перелеты на вертолетах, ужины в люксовых ресторанах и катание на лыжах.

Эта демонстративная роскошь вызвала волну гнева в соцсетях. Многие посчитали такой "пир во время чумы" неуместным на фоне непростой ситуации на родине. Скандала добавила и информация о том, что сама компания в это же время проводила внутреннюю оптимизацию и снижала доходы рядовым сотрудникам. Теперь, когда место праздника оказалось в огне, многие увидели в этом не просто совпадение, а своего рода злой рок.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2026, 13:41
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого

Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке

"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой

"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой
Телеведущая без стеснения слила скандальные подробности закулисной жизни своей знаменитой подруги, выставив ее в самом неприглядном свете. Лера Кудрявцева в очередной раз доказала, что для нее не существует запретных тем, даже если речь идет о близких друзьях.

Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого

Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого
Пока юморист развлекается с детьми на горнолыжном курорте, его оставшаяся в одиночестве супруга нашла новый объект для публичного восхищения. Семейная идиллия Аллы Пугачевой и иноагента Максима Галкина*, похоже, дала трещину, пусть и временную.

"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?

"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой?
Пока все обсуждают конец громкого романа, певица сделала смелое заявление, которое ставит под сомнение официальную версию разрыва. Казалось бы, в истории отношений 62-летнего Григория Лепса и его юной возлюбленной Авроры Кибы поставлена жирная точка.

"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой

"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой
Очередная порция шокирующих откровений Ольги Бузовой о прошлом браке получила не менее дерзкий и саркастичный ответ от самого футболиста. Казалось, со дня громкого развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова прошла уже целая вечность — почти десять лет.

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым

Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым
Оказывается, ключ к счастью в зрелом возрасте лежит не в достижениях или отдыхе, а в совершенно другой, часто забытой сфере. Однажды наступает странная пауза.

Выбор читателей

29/01Чтв"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 28/01СрдБузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 28/01СрдПодруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 28/01СрдТест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 28/01СрдПодавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 28/01СрдДолина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья