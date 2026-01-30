Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня

Культовый в 90-х певец Андрей Губин вышел на связь после годового молчания.

Артист, которого хорошо знают наши старшие поколения, поделился своими планами на будущее и рассказал о том, как проходит его жизнь в последние месяцы. В свое время Губин был вынужден приостановить свою карьеру не из-за творческого кризиса. Все дело в серьезных проблемах со здоровьем.

Несколько лет назад Андрею был поставлен диагноз — левосторонняя прозопалгия, заболевание нервной системы, вызывающее постоянные боли в области лица. Эта проблема сделала выступления практически невозможными. Исполнитель был вынужден сосредоточиться на своем здоровье. Последний год он провел в "режиме тишины", избегая публичных мероприятий и телефонных звонков.

"Два дня назад я дал интервью Ксении Собчак, и это было для меня важное событие. Я не знал ее лично, но пересекался с ней в 90-е на концертах. Она оказалась гораздо приятнее, чем я думал, и даже очаровала меня", — поделился Андрей.

Сейчас певец живет в Москве и проводит время за городом в арендованном доме. "Я собираюсь уехать туда, где потеплее, чтобы отдохнуть, но пока не могу это сделать", — сообщил он.

Осень и начало зимы выдались для него продуктивными. За это время он написал три новые песни, хотя пока они остаются без исполнения.

Губин подчеркнул, что его финансовая ситуация стабильна, поэтому у него есть время заниматься любимым делом — музыкой. Он не исключает возможности вернуться на сцену, однако это зависит от его здоровья. "Если я пойму, что не смогу выйти на сцену, отдам свои песни другим исполнителям", — сказал вокалист.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Губин остается оптимистом и верит в улучшение своего состояния. "Я чувствую себя энергичным и полным сил. Пишу музыку и готовлюсь к возвращению", — с гордостью поведал он.