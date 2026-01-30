Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа

Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа
138

Расставание Джигана и Оксаны Самойловой не перестает обрастать слухами.

Пара, казавшаяся идеальной на экране и в социальных сетях, теперь показывает обратную сторону их семейной жизни в рамках реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной". В одном из последних эпизодов Оксана рассказала о своем решении разойтись с мужем, что стало настоящим шоком для зрителей.

Предпринимательница призналась, что чувствовала себя не только женой, но и матерью для своего мужа.

"Я мама для своих детей, я мама для своего мужа, я мама для своих родителей", — с горечью отметила она.

Сцена в ресторане, когда Оксана сообщила Джигану о своем желании расстаться, стала одним из самых запоминающихся моментов шоу. Реакция музыканта была предсказуема: он не смог скрыть своего гнева и разочарования.

"Выбор есть, я просто встаю и ухожу. Все! Сама разговаривай с камерами", — заявил он.

Однако вскоре Денис вернулся к столу, чтобы взглянуть на документы, оставленные Оксаной. Самойлова также поделилась откровениями о том, что желание расстаться с Джиганом возникла у нее еще шесть лет назад, когда она родила младшего ребенка.

Несмотря на то, что блогерша пыталась простить мужа за его поведение, мысль о свободе не покидала ее. "У меня сердце разбилось в 2020 году — я уже тогда отстранилась и сепарировалась от него", — призналась она.

Важным моментом стало то, что у Оксаны остался на руках брачный контракт, подписанный Джиганом. Согласно этому документу, все имущество пары должно перейти к ней. Однако сам Джиган уже заявил о намерении оспорить условия контракта, уверяя, что подписывал его в уязвимом состоянии.

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2026, 18:35
Оксана Самойлова. Кадр: YouTube-канал "Galich Ida"
Шоу "Быть Джиганом и Оксаной" ✓ Надежный источник

