Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Лента новостей

Пятница 30 января

00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме 06:28Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной 03:32Скандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 00:47Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год 21:51Подруга Кудрявцевой в эфире популярного шоу выдала секрет ведущей: Купила таблетки в Дубае 20:01Тест: угадайте любимые фильмы из СССР по 1 кадру с героями и цветами 18:05Подавленный Дима Билан внезапно сообщил о трагедии: Грустно 17:02Долина дала неожиданный ответ на вопрос о выборе района для покупки нового жилья 15:55Бузова открыто перечислила все претензии к Бородиной: Сидишь с моим бывшим парнем 14:57Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет 14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца

Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца
71

Наши предки считали этот день одним из самых опасных в году, когда даже простое действие могло "запрограммировать" будущее на неприятности.

Последний день января, 31-е число, в народе был известен как Афанасьев день, или Афанасий-ломонос — в честь сильных морозов. Но главной особенностью этой даты был не холод, а поверье, что именно в это время нечистая сила, чувствуя скорое приближение весны, устраивает свой последний и самый буйный шабаш. Считалось, что ведьмы и злые духи летают по миру, заглядывают в окна и пытаются навредить людям.

Чтобы защитить себя и свою семью от бед на весь предстоящий год, наши предки соблюдали целый свод строгих правил.

Никаких праздников и гостей

Первый и самый главный запрет касался любого веселья. В Афанасьев день категорически нельзя было:

  • Устраивать шумные застолья и вечеринки;
  • Крестить детей;
  • Играть свадьбы.

Считалось, что во время веселья злой дух может легко проникнуть в дом под видом гостя или просто прицепиться к кому-то из членов семьи. Поэтому день старались провести максимально тихо и незаметно, в узком семейном кругу.

Двери на замок после заката

С наступлением темноты начиналось самое опасное время. В этот период нельзя было:

  • Смотреть в окно, особенно если кто-то стучит или зовет;
  • Открывать дверь незнакомцам;
  • Выходить из дома без острой необходимости.

Предки верили, что нечисть может принимать любой облик, чтобы заманить человека на улицу. Кроме того, в этот день старались не начинать никаких важных дел: не переезжали в новый дом и по возможности откладывали хирургические операции. Любое начинание в этот "нечистый" день считалось обреченным на провал.

Осторожнее с острыми предметами и деньгами

Бытовые дела тоже попадали под строгие ограничения. Считалось, что 31 января нужно быть предельно аккуратным с колющими и режущими предметами. Любая рана, полученная в этот день, по поверьям, будет заживать очень долго.

Финансовые вопросы также откладывали на потом. В последний день января нельзя было:

  • Считать деньги, особенно крупные суммы;
  • Давать или брать в долг.

Верили, что так можно лишиться финансовой удачи на весь предстоящий год.

Приметы о погоде: на что смотрели 31 января

Помимо запретов, в этот день внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой будет весна.

  • Если светит солнце и стоит ясная погода — весна будет ранней.
  • Вьюга и метель — к затяжной и холодной весне.
  • Вороны кружат стаями в небе — к сильным морозам.

Наши предки старались провести этот день в тишине и покое, не привлекая к себе внимания злых сил, и с надеждой ждали 1 февраля — дня, когда зима, по поверьям, окончательно начинала уступать свои права весне.

Шоу-бизнес в Telegram

31 января 2026, 00:24
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год

Пустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год

Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках

Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках
В советском кино солнцезащитные очки обычно носили персонажи, за которыми скрывалась целая хитросплетенная история. Одни в очках прятали хитрость и лукавство, другие — решительность и силу, а третьи — романтическую грусть и мечтательность.

Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа

Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа
Расставание Джигана и Оксаны Самойловой не перестает обрастать слухами. Пара, казавшаяся идеальной на экране и в социальных сетях, теперь показывает обратную сторону их семейной жизни в рамках реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной".

Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена

Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена
Еще совсем недавно Анастасия Решетова опровергала слухи о романе с Егором Абрамовым, сыном миллиардера Александра Абрамова. Теперь стало известно, кто же нас самом деле сделал модели предложение. По данным источника, близкого к Анастасии, ее сердце принадлежит Владиславу Абрамяну — 33-летнему сыну известного бизнесмена Ары Абрамяна.

Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня

Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня
Культовый в 90-х певец Андрей Губин вышел на связь после годового молчания. Артист, которого хорошо знают наши старшие поколения, поделился своими планами на будущее и рассказал о том, как проходит его жизнь в последние месяцы.

"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой

"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой
Телеведущая без стеснения слила скандальные подробности закулисной жизни своей знаменитой подруги, выставив ее в самом неприглядном свете. Лера Кудрявцева в очередной раз доказала, что для нее не существует запретных тем, даже если речь идет о близких друзьях.

Выбор читателей

29/01Чтв"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 30/01ПтнБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 29/01ЧтвДолина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 29/01Чтв"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 29/01ЧтвСкандал с Пугачевой обрушил цену ее особняка: поместье рискуют снять с продажи 29/01ЧтвПустой погреб и метла в углу: почему 29 января одно неосторожное движение может лишить вас достатка на целый год