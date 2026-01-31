Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца

Наши предки считали этот день одним из самых опасных в году, когда даже простое действие могло "запрограммировать" будущее на неприятности.



Последний день января, 31-е число, в народе был известен как Афанасьев день, или Афанасий-ломонос — в честь сильных морозов. Но главной особенностью этой даты был не холод, а поверье, что именно в это время нечистая сила, чувствуя скорое приближение весны, устраивает свой последний и самый буйный шабаш. Считалось, что ведьмы и злые духи летают по миру, заглядывают в окна и пытаются навредить людям.

Чтобы защитить себя и свою семью от бед на весь предстоящий год, наши предки соблюдали целый свод строгих правил.

Никаких праздников и гостей

Первый и самый главный запрет касался любого веселья. В Афанасьев день категорически нельзя было:

Устраивать шумные застолья и вечеринки;

Крестить детей;

Играть свадьбы.

Считалось, что во время веселья злой дух может легко проникнуть в дом под видом гостя или просто прицепиться к кому-то из членов семьи. Поэтому день старались провести максимально тихо и незаметно, в узком семейном кругу.

Двери на замок после заката

С наступлением темноты начиналось самое опасное время. В этот период нельзя было:

Смотреть в окно, особенно если кто-то стучит или зовет;

Открывать дверь незнакомцам;

Выходить из дома без острой необходимости.

Предки верили, что нечисть может принимать любой облик, чтобы заманить человека на улицу. Кроме того, в этот день старались не начинать никаких важных дел: не переезжали в новый дом и по возможности откладывали хирургические операции. Любое начинание в этот "нечистый" день считалось обреченным на провал.

Осторожнее с острыми предметами и деньгами

Бытовые дела тоже попадали под строгие ограничения. Считалось, что 31 января нужно быть предельно аккуратным с колющими и режущими предметами. Любая рана, полученная в этот день, по поверьям, будет заживать очень долго.

Финансовые вопросы также откладывали на потом. В последний день января нельзя было:

Считать деньги, особенно крупные суммы;

Давать или брать в долг.

Верили, что так можно лишиться финансовой удачи на весь предстоящий год.

Приметы о погоде: на что смотрели 31 января

Помимо запретов, в этот день внимательно наблюдали за погодой, чтобы предсказать, какой будет весна.

Если светит солнце и стоит ясная погода — весна будет ранней.

Вьюга и метель — к затяжной и холодной весне.

Вороны кружат стаями в небе — к сильным морозам.

Наши предки старались провести этот день в тишине и покое, не привлекая к себе внимания злых сил, и с надеждой ждали 1 февраля — дня, когда зима, по поверьям, окончательно начинала уступать свои права весне.