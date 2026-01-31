Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае

Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае
143

В сети набирает популярность новый "народный" способ защиты от вирусов, который, по словам медиков, не только не работает, но и может нанести серьезный вред здоровью.

С наступлением холодов многие вспоминают о "бабушкиных" методах профилактики. В последнее время в соцсетях активно советуют протирать нос перекисью водорода и лимоном, чтобы "вирусы не пролезли". По словам врача Ирины Барановой, которая прокомментировала этот тренд в своем телеграм-канале, следовать таким советам — откровенная дичь и опасный эксперимент над собственным здоровьем.

Давайте разберемся, почему эти, казалось бы, безобидные средства могут обернуться большой проблемой.

Ваш нос — не кухонная столешница

Главная ошибка, которую совершают последователи этого тренда, — это отношение к собственному носу. Слизистая оболочка — это не просто "входная дверь", которую нужно дезинфицировать. Это живая, сложная и очень тонкая система, которая является важнейшей частью нашего иммунитета. И грубое вмешательство в ее работу приводит к обратному эффекту.

Почему перекись — это плохая идея?

Да, перекись водорода — это антисептик. Но в этом и кроется ее главная опасность. При контакте со слизистой она:

  • Повреждает верхний защитный слой (эпителий);
  • Убивает не только плохие, но и хорошие бактерии, нарушая микрофлору;
  • Пересушивает слизистую, делая ее уязвимой;
  • Нарушает тот самый механизм, который на самом деле защищает нас от вирусов.

Кратковременно перекись действительно "убивает все подряд". Но после этого вы остаетесь с раздраженной и беззащитной слизистой, через которую вирусам и бактериям, наоборот, становится гораздо проще проникнуть в организм.

Лимон в носу: самолечение на грани безумия?

Это уже уровень "народной медицины" из разряда чеснока в ухе. Лимонный сок — это кислота. И вот что она делает со слизистой:

  • Вызывает химический микроожог;
  • Сильно раздражает ткани;
  • Нарушает местный иммунитет;
  • Может спровоцировать хроническое воспаление, ринит, сухость и жжение.

Да, кислота неблагоприятна для микробов. Но ваша слизистая — не чашка Петри в лаборатории. Она не должна быть стерильной, она должна быть живой и функциональной.

Так почему мы на самом деле болеем?

Доктор Баранова подчеркивает: мы болеем не потому, что в носу не хватает перекиси или лимона. Реальные причины совсем другие:

  • Пересушенная слизистая (из-за сухого воздуха в помещениях);
  • Нарушенный сон;
  • Дефицит витаминов и минералов;
  • Высокий уровень стресса;
  • Перегруженная иммунная система.

И никакая "протирка носа" эти фундаментальные проблемы не решит.

Что действительно работает

Настоящая профилактика, по словам врача, выглядит гораздо скучнее, но зато она эффективна и безопасна.

  1. Поддерживайте влажность воздуха в квартире (особенно в спальне).
  2. Промывайте нос солевыми растворами (обычными, изотоническими, а не "ядерными" гипертоническими).
  3. Высыпайтесь. Сон — главный восстановитель иммунитета.
  4. Сбалансированно питайтесь.
  5. Снижайте уровень стресса.

Врачебный вывод прост: перекись и лимон в носу — это не профилактика, а опасный эксперимент. Они дают ложное ощущение контроля ("протер — и защитился"), но на деле лишь ослабляют ваш организм.

31 января 2026, 06:44
Фото: freepik.com
Telegram @baranovazozh✓ Надежный источник

