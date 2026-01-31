Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае

С наступлением холодов многие вспоминают о "бабушкиных" методах профилактики. В последнее время в соцсетях активно советуют протирать нос перекисью водорода и лимоном, чтобы "вирусы не пролезли". По словам врача Ирины Барановой, которая прокомментировала этот тренд в своем телеграм-канале, следовать таким советам — откровенная дичь и опасный эксперимент над собственным здоровьем.
Давайте разберемся, почему эти, казалось бы, безобидные средства могут обернуться большой проблемой.
Ваш нос — не кухонная столешница
Главная ошибка, которую совершают последователи этого тренда, — это отношение к собственному носу. Слизистая оболочка — это не просто "входная дверь", которую нужно дезинфицировать. Это живая, сложная и очень тонкая система, которая является важнейшей частью нашего иммунитета. И грубое вмешательство в ее работу приводит к обратному эффекту.
Почему перекись — это плохая идея?
Да, перекись водорода — это антисептик. Но в этом и кроется ее главная опасность. При контакте со слизистой она:
- Повреждает верхний защитный слой (эпителий);
- Убивает не только плохие, но и хорошие бактерии, нарушая микрофлору;
- Пересушивает слизистую, делая ее уязвимой;
- Нарушает тот самый механизм, который на самом деле защищает нас от вирусов.
Кратковременно перекись действительно "убивает все подряд". Но после этого вы остаетесь с раздраженной и беззащитной слизистой, через которую вирусам и бактериям, наоборот, становится гораздо проще проникнуть в организм.
Лимон в носу: самолечение на грани безумия?
Это уже уровень "народной медицины" из разряда чеснока в ухе. Лимонный сок — это кислота. И вот что она делает со слизистой:
- Вызывает химический микроожог;
- Сильно раздражает ткани;
- Нарушает местный иммунитет;
- Может спровоцировать хроническое воспаление, ринит, сухость и жжение.
Да, кислота неблагоприятна для микробов. Но ваша слизистая — не чашка Петри в лаборатории. Она не должна быть стерильной, она должна быть живой и функциональной.
Так почему мы на самом деле болеем?
Доктор Баранова подчеркивает: мы болеем не потому, что в носу не хватает перекиси или лимона. Реальные причины совсем другие:
- Пересушенная слизистая (из-за сухого воздуха в помещениях);
- Нарушенный сон;
- Дефицит витаминов и минералов;
- Высокий уровень стресса;
- Перегруженная иммунная система.
И никакая "протирка носа" эти фундаментальные проблемы не решит.
Что действительно работает
Настоящая профилактика, по словам врача, выглядит гораздо скучнее, но зато она эффективна и безопасна.
- Поддерживайте влажность воздуха в квартире (особенно в спальне).
- Промывайте нос солевыми растворами (обычными, изотоническими, а не "ядерными" гипертоническими).
- Высыпайтесь. Сон — главный восстановитель иммунитета.
- Сбалансированно питайтесь.
- Снижайте уровень стресса.
Врачебный вывод прост: перекись и лимон в носу — это не профилактика, а опасный эксперимент. Они дают ложное ощущение контроля ("протер — и защитился"), но на деле лишь ослабляют ваш организм.