Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Воскресенье 1 февраля

14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной
91

На концертах Ларисы Долиной были введены усиленные меры безопасности.

Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин. Такая мера объясняется наличием угроз, поступивших в адрес певицы. По словам Пудовкина, повышенный интерес к Долиной порой принимает не совсем здоровые формы, что и заставило администрацию усилить обеспечение ее безопасности.

Стоит отметить, что Лариса Долина вернулась к концертной деятельности после непродолжительного отдыха. Внимательная публика не могла не заметить, что с каждым новым выступлением количество охранников на ее мероприятиях увеличивается.

Пудовкин подчеркнул, что это вынужденная мера, так как интерес к артистке стал особенно острым. "Некоторые люди хотят поддержать Ларису, другие же — посмотреть на нее с другой стороны, чтобы выяснить, как она выглядит после всех переживаний", — отметил он.

Среди причин усиления охраны есть и конкретные угрозы. Один из недовольных зрителей сделал публичные заявления о том, что намерен мешать проведению концертов Долиной. Правоохранительные органы быстро отреагировали на эту ситуацию и задержали мужчину, который теперь находится под подпиской о невыезде.

"Это показывает, что подобные провокации не останутся без внимания", — добавил Пудовкин.

Директор артистки подчеркнул, что каждый случай угроз будет рассматриваться с максимально серьезным подходом. Не исключено, что злоумышленники действительно понесут ответственность за свои действия.

Что касается состояния самой Ларисы Долиной, продюсер заверил, что она чувствует себя хорошо и продолжает работать над новыми проектами. "Лариса Александровна — человек сильный и стойкий. В ее репертуаре есть песня "Стена". К слову, на днях исполнительница представила новую версию этого произведения.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2026, 14:36
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
MK.ru✓ Надежный источник

По теме

Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках

Вскрылось, кто занял элитную недвижимость после Долиной

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино
65 лет назад на экраны вышел фильм "Девять дней одного года", который по праву считается одной из жемчужин советского кино. Картина стала знаковой для своей эпохи.

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви
Советские фильмы были полны искренности и тепла, а каждая сцена – наполнена магией чувств. Нежные взгляды, трогательные диалоги и романтические моменты создают атмосферу, в которой хочется остаться навсегда.

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
Москвичам пообещали морозный февраль, который будет отличаться значительным похолоданием по сравнению с нормальными показателями. Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился своим прогнозом.

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование
Россияне все чаще стремятся к пляжному отдыху. Осень граждане считают наиболее подходящим временем для путешествий. Свежие исследования показали, что предпочтения россиян в выборе мест для отдыха стали более очевидными.

Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка

Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка
В преддверии грядущих праздников выбор подарков становится особенно актуальным. Если вы ищете идеальное украшение для близкого человека, но не хотите тратить целое состояние, обратите внимание на серебряные изделия.

Выбор читателей

31/01СбтМозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 30/01ПтнТест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 30/01ПтнДоведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 30/01ПтнЗаговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 30/01ПтнРаскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 30/01ПтнКуда сходить в Москве: афиша главных событий февраля