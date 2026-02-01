Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Воскресенье 1 февраля

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
72

Москвичам пообещали морозный февраль, который будет отличаться значительным похолоданием по сравнению с нормальными показателями.

Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился своим прогнозом. Он отметил, что в начале февраля температура в столице опустится до минус 10-15 градусов. Это значение значительно ниже средних многолетних температур для этого периода.

По словам Леуса, первые два дня февраля будут сопровождаться снегопадом, что добавит зимней атмосферы в город. Холодные условия ожидаются не только в начале месяца, но и на протяжении первой декады февраля. Синоптик прогнозирует, что температура будет держаться на уровне 4-6 градусов ниже нормы.

Во второй декаде февраля также не стоит ожидать потепления. По мнению метеоролога, москвичи могут надеяться на возвращение к более привычным климатическим условиям лишь к концу зимы.

В это время температура может даже превысить норму, что станет приятной неожиданностью для жителей столицы. В целом, по прогнозам Леуса, в течение всего февраля столбики термометров будут показывать значения на 1-2 градуса ниже привычных для этого времени года.

По данным климатолога Владимира Клименко, москвичи могут ожидать раннюю весну в 2026 году. Тем не менее, синоптики рекомендуют одеваться теплее и быть осторожными на дорогах, так как снегопады могут привести к ухудшению видимости и скользким покрытиям.

1 февраля 2026, 06:42
Фото: М. Денисов / Mos.ru
