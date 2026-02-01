Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование

Россияне все чаще стремятся к пляжному отдыху. Осень граждане считают наиболее подходящим временем для путешествий.

Свежие исследования показали, что предпочтения россиян в выборе мест для отдыха стали более очевидными. По данным опроса, 54% респондентов мечтают провести отпуск на побережье, наслаждаясь солнцем и морским бризом под пальмами.

В то время как 23% выбрали горные курорты, которые предлагают уникальную возможность насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами. Шумные мегаполисы, такие как Москва или Санкт-Петербург, привлекают лишь 15% опрошенных, что подчеркивает желание многих уйти от городской суеты. Лишь 8% респондентов предпочли бы провести отпуск в уединении, вдали от цивилизации и современных технологий.

Что касается времени года для путешествий, осень стала фаворитом среди россиян: 30% опрошенных считают этот сезон идеальным для отдыха. Осень предлагает мягкий климат и меньшее количество туристов, что делает поездки более комфортными и расслабляющими.

Весна также занимает второе место с 28%, тогда как летние месяцы предпочитают 24% респондентов, а зимние — только 18%. Это может быть связано с тем, что многие россияне ассоциируют осень с возможностью путешествовать по более доступным ценам и наслаждаться красотой природы.

Идеальным вариантом жилья для туристов оказалась вилла с бассейном — такой выбор сделали 49% опрошенных. Это подчеркивает стремление россиян к комфорту и уединению во время отпуска. Кроме того, важным аспектом отдыха для 45% респондентов является компания любимого человека. Семейные поездки также популярны: 23% опрошенных отправляются в отпуск с родными, а 20% предпочитают путешествовать с друзьями. Одиночные поездки интересуют лишь 11%, что говорит о том, что большинство россиян ценят совместные моменты и общение.

Среди популярных направлений для отдыха россиян остаются курорты Турции и Кубы, которые предлагают систему all inclusive. Эти страны занимают до 94% всех резервирований среди граждан России, что подчеркивает их привлекательность и доступность. Комбинация пляжного отдыха и удобства питания делает их особенно привлекательными для туристов.