Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка

В преддверии грядущих праздников выбор подарков становится особенно актуальным.

Если вы ищете идеальное украшение для близкого человека, но не хотите тратить целое состояние, обратите внимание на серебряные изделия. Стилист Екатерина Фомина сообщила, что серебро уже давно перестало считаться лишь бюджетной альтернативой золоту. Сегодня это самостоятельный и стильный выбор, который прекрасно вписывается в любой образ.

Серебряные серьги, кольца и цепочки являются универсальными аксессуарами. Их можно носить как в повседневной жизни, так и на торжественных мероприятиях. Кроме того, они значительно дешевле золотых изделий, что делает их отличным вариантом для подарка.

По словам Фоминой, позолоченные украшения также заслуживают внимания. Они выглядят так же эффектно, как и золотые, особенно если речь идет о модных трендах. Серьги-конго, цепочки с крупными звеньями и лаконичные подвески — все это прекрасно дополняет любой наряд и придает ему завершенность.

Еще одним интересным вариантом для подарка могут стать украшения с полудрагоценными камнями. Аметисты, топазы, гранаты, цитрины и кварц — все эти камни делают изделия более выразительными и индивидуальными. При этом их стоимость значительно ниже, чем у традиционных драгоценных камней.

Не стоит забывать и о современных альтернативах природным бриллиантам. Выращенные в лабораторных условиях алмазы — это не имитация, а настоящие камни с теми же физическими свойствами и внешним видом, что и их природные собратья. Однако их цена значительно ниже, что делает их доступными для более широкой аудитории.