Воскресенье 1 февраля

Воскресенье 1 февраля
Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ

Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ
160

Москвичам не стоит ожидать потепления до середины февраля. Об этом сообщила синоптик.

Главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала о текущей ситуации с погодой в столичном регионе. Несмотря на ранее озвученные долгосрочные прогнозы, которые предсказывали кратковременное потепление, реальность оказалась иной.

Позднякова отметила, что теплый воздух не смог достичь Москвы, так как он был "окклюзирован". По этой причине все тепло ушло на высоту, оставив город в состоянии холодного фронта.

В ближайшие недели москвичи будут ощущать значительное похолодание. По словам синоптика, температура воздуха останется на низком уровне вплоть до середины февраля. Ночные температуры будут колебаться около минус 20 градусов, а в Подмосковье могут достигать минус 25.

Днем температура будет подниматься лишь до минус 18 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Суточные колебания температуры будут минимальными, что делает холод еще более ощутимым.

По прогнозам, экстремально холодная погода продлится в Москве до начала следующей недели, с пиком морозов, ожидаемым в понедельник, 2 февраля. В это время синоптики не предсказывают сильных снегопадов или метелей; осадки будут локальными и незначительными — всего 1-2 миллиметра в течение 12 часов. Однако даже такие небольшие осадки могут создавать дополнительные неудобства для горожан.

Ранее метеорологи также упоминали о возможности 13-градусных морозов в середине марта. При этом, по словам экспертов, такие холода не должны задерживаться надолго.

Шоу-бизнес в Telegram

1 февраля 2026, 16:27
Фото: М. Денисов / Mos.ru
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной
На концертах Ларисы Долиной были введены усиленные меры безопасности. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино
65 лет назад на экраны вышел фильм "Девять дней одного года", который по праву считается одной из жемчужин советского кино. Картина стала знаковой для своей эпохи.

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви
Советские фильмы были полны искренности и тепла, а каждая сцена – наполнена магией чувств. Нежные взгляды, трогательные диалоги и романтические моменты создают атмосферу, в которой хочется остаться навсегда.

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
Москвичам пообещали морозный февраль, который будет отличаться значительным похолоданием по сравнению с нормальными показателями. Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился своим прогнозом.

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование
Россияне все чаще стремятся к пляжному отдыху. Осень граждане считают наиболее подходящим временем для путешествий. Свежие исследования показали, что предпочтения россиян в выборе мест для отдыха стали более очевидными.

