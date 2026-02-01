Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ

Москвичам не стоит ожидать потепления до середины февраля. Об этом сообщила синоптик.

Главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала о текущей ситуации с погодой в столичном регионе. Несмотря на ранее озвученные долгосрочные прогнозы, которые предсказывали кратковременное потепление, реальность оказалась иной.

Позднякова отметила, что теплый воздух не смог достичь Москвы, так как он был "окклюзирован". По этой причине все тепло ушло на высоту, оставив город в состоянии холодного фронта.

В ближайшие недели москвичи будут ощущать значительное похолодание. По словам синоптика, температура воздуха останется на низком уровне вплоть до середины февраля. Ночные температуры будут колебаться около минус 20 градусов, а в Подмосковье могут достигать минус 25.

Днем температура будет подниматься лишь до минус 18 градусов, что на 10 градусов ниже климатической нормы для этого времени года. Суточные колебания температуры будут минимальными, что делает холод еще более ощутимым.

По прогнозам, экстремально холодная погода продлится в Москве до начала следующей недели, с пиком морозов, ожидаемым в понедельник, 2 февраля. В это время синоптики не предсказывают сильных снегопадов или метелей; осадки будут локальными и незначительными — всего 1-2 миллиметра в течение 12 часов. Однако даже такие небольшие осадки могут создавать дополнительные неудобства для горожан.

Ранее метеорологи также упоминали о возможности 13-градусных морозов в середине марта. При этом, по словам экспертов, такие холода не должны задерживаться надолго.