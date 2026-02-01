Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Не ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздниковНе ждите острой боли: врач назвала 4 тихих сигнала, что ваша поджелудочная "устала" от праздников Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток? Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму

Воскресенье 1 февраля

10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами 15:59Долина извлекла небывалую выгоду из нашумевшего скандала с квартирой в Хамовниках 14:12Не в любви дело: психотерапевт назвала истинную причину, почему женатые живут дольше 13:13"Мастодонты с раздутым самомнением": друг Богомолова жестко ответил выступившим против него звездам 12:40"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России 12:04Главная ошибка при выборе пробиотика: доктор Мясников раскрыл секрет по-настоящему рабочего средства 11:41ТЕСТ "А вы не забыли отчество Пушкина?": проверьте, насколько хорошо вы помните школьную программу 11:15"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы 10:55Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт 10:28Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов 10:27"Я хотела родить ребенка": Бузова впервые рассказала, почему не стала матерью после разрыва с Давой 09:48Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию 09:21"Эта игра надоела": стало известно, почему Григорий Лепс на самом деле разорвал помолвку с молодой невестой 08:41Всего 24 минуты: врач объяснила, как быстро избавиться от стресса в организме
Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви
109

Советские фильмы были полны искренности и тепла, а каждая сцена – наполнена магией чувств.

Нежные взгляды, трогательные диалоги и романтические моменты создают атмосферу, в которой хочется остаться навсегда. Вспомните, как герои переживают свои чувства, как они преодолевают преграды ради любви.

Советские фильмы часто показывают любовь в ее самых разных проявлениях: от нежного восхищения до страстных признаний. Каждая история — это маленький шедевр, который затрагивает самые сокровенные уголки души. Попробуйте вспомнить легендарные фразы, которые стали культовыми и до сих пор вызывают улыбку или слезы.

1. "Моя единственная, поздравляю с твоим днем рождения… В этот день ты появилась на свет. Уйти от тебя трудно. Но что же делать, иначе нельзя. Война! Это необходимо. Нельзя жить прежней жизнью и веселиться, когда по нашей земле идет смерть. Мы еще будем счастливы. Люблю, верю в тебя".

А) "В бой идут одни "старики"

Б) "Летят журавли"

2. "Сидим прямо как взрослые". — "А мы и есть взрослые. Вот завтра пойдем поженимся, и никто нам слова поперек не скажет". — "Прямо завтра?" — "А чего тянуть?"

А) "Девчата"

Б) "Вам и не снилось"

3. "Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать вам, как вы мне безразличны. Слышите? Я не собиралась целовать вас, я и не думала влюбляться в вас. Вы меня так обидели, что я все равно отомщу вам. Я докажу вам, что вы мне безразличны. Умру, а докажу".

А) "Принцесса на горошине"

Б) "Обыкновенное чудо"

4. "Вы замечательный директор, вы очень талантливый руководитель, вы эффектная женщина…".

А) Москва слезам не верит"

Б) "Служебный роман"

5. "Я старый солдат и не знаю слов любви! Но, когда я впервые увидел вас, N, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную, N, нежную фиалку!".

А) "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Б) "Тот самый Мюнхгаузен"

Правильные ответы:

1. — Б) "Летят журавли"

2. — А) "Девчата"

3. — Б) "Обыкновенное чудо"

4. — Б) "Служебный роман"

5. — А) "Здравствуйте, я ваша тетя!"

1 февраля 2026, 10:14
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо" (1978)
Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
Москвичам пообещали морозный февраль, который будет отличаться значительным похолоданием по сравнению с нормальными показателями. Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился своим прогнозом.

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование

Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование
Россияне все чаще стремятся к пляжному отдыху. Осень граждане считают наиболее подходящим временем для путешествий. Свежие исследования показали, что предпочтения россиян в выборе мест для отдыха стали более очевидными.

Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка

Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка
В преддверии грядущих праздников выбор подарков становится особенно актуальным. Если вы ищете идеальное украшение для близкого человека, но не хотите тратить целое состояние, обратите внимание на серебряные изделия.

Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня

Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня
Недавний случай в итальянском Турине стал шокирующим напоминанием о том, насколько важен профессионализм в медицинской сфере. Две стоматологические практики понесли ответственность за грубое нарушение медицинских норм.

Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья

Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья
Мед – это продукт, который веками использовался в кулинарии и народной медицине. Однако, как выяснил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Андрей Кондрахин, вокруг меда существует множество мифов, которые стоит развеять.

