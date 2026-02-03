Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения

В последние годы россияне все больше задумываются о том, как эффективно наращивать свои сбережения. По этой причине выбор инвестиционных инструментов становится особенно актуальным.

Как сообщает газета "Известия", самые выгодные способы сохранить и приумножить капитал были определены на основе данных Ассоциации российских банков (АРБ). На первом месте оказались золото и рублевые вклады, которые за последние семь лет продемонстрировали впечатляющие результаты.

С 2019 по 2025 год эти активы обеспечили своим владельцам доходность, значительно превышающую уровень инфляции. По данным экспертов, общий прирост составил 62,9%. Золото, как наиболее прибыльный инструмент, увеличило свою стоимость на целых 295%. Этот драгметалл стал настоящим "убежищем" для инвесторов — прирост биржевой цены золота оказался почти четырехкратным.

Однако не стоит забывать о рублевых вкладах, которые также остаются востребованными среди граждан. Как отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин, средняя доходность по банковским вкладам продолжит оставаться на высоком уровне до тех пор, пока ключевая ставка Центробанка не стабилизируется. Прогнозы специалистов указывают на то, что в 2026 году значительных изменений в этом направлении не ожидается.

На фоне этих факторов более оптимальным подходом для россиян может стать ожидание стабилизации цен на золото. Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Скапенкер рекомендует дождаться более спокойной обстановки на финансовых рынках, прежде чем делать серьезные вложения в драгметаллы.