Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом

Многие знают, что Анастасия Волочкова отдыхала с певцом Николаем Басковым на Мальдивах в 2013 году. Однако только теперь балерина решила поделиться подробностями сближения с артистом.

Отпуск, о котором идет речь наделал много шума в прессе после появления интимных фотографий, сделанных во время их совместного времяпрепровождения. Волочкова, ранее отрицавшая романтические отношения с Басковым, теперь открыто рассказала об их с Басковым связи.

Балерина заверила, что у них была полная свобода на личную жизнь в уединении виллы и даже на пляже. Анастасия выразила недоумение по поводу повышенного интереса общественности к их отношениям и тому, что личные моменты стали достоянием широкой аудитории.

Балерина отметила, что некоторые фотографии, которые вызвали такой резонанс, были запечатлены в обычной обстановке — например, момент, когда они заходят в море.

"Выплывает фотография, где я его мажу маслом, где мы заходим в море. Что тут такого в этой фотографии?", — возмутилась Анастасия в беседе в новом выпуске шоу "Новые русские сенсации" на НТВ.

Волочкова также вспомнила о давней дружбе с Басковым, которая длится уже более 25 лет. Схожие жизненные пути, личные испытания и судебные тяжбы сблизили их и побудили на совместное путешествие. Балерина отметила, что они оба искали возможность расслабиться и отдохнуть от повседневной суеты.

Кроме того, Анастасия поделилась воспоминаниями о дорогих подарках от певца, которые она бережно хранит. Например, туфли, украшенные перьями и напоминающие жар-птицу, стали для нее символом их отношений.

Несмотря на попытки скрыться от внимания прессы, им не удалось избежать слухов и сплетен. Балерина рассказала, что она прилетела на Мальдивы первой. Позже к ней присоединился Басков на яхте. После этого они перебрались на более роскошную виллу с частным пляжем.