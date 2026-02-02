Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя

Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье

Лариса Долина, по всей видимости, действительно переживает непростые времена. После скандала, связанного с продажей ее квартиры, она осталась без собственного жилья в Москве. В результате артистке пришлось отдать предпочтение арендному жилью, так как средств для покупки новой квартиры у певицы якобы пока нет.