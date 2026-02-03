Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос

Премьерный спектакль Михаила Ефремова, который должен был стать его первым выходом на сцену после освобождения из колонии, перенесен на неопределенный срок. После выхода из колонии актер попал в неожиданную ситуацию.

Об этом сообщил телеграм-канал Mash, ссылаясь на проблемы со здоровьем у режиссера постановки Юрия Купера. У Купера диагностировали грыжу брюшной полости. Это и стало причиной его обращения к врачам и, соответственно, переноса премьеры.

Спектакль "Без свидетелей" должен был пройти в театре Никиты Михалкова "Мастерская 12". Анонс о начале репетиций был сделан 30 января, однако точная дата премьеры так и не была озвучена. В главных ролях, помимо Ефремова, выступает Анна Михалкова.

Первоначально премьеру планировали на декабрь, но затем ее перенесли на февраль. В пресс-службе театра подтвердили, что репетиции продолжаются в соответствии с графиком, однако никаких дополнительных комментариев по поводу переноса премьеры не предоставили.

Михаил Ефремов вышел из колонии условно-досрочно после того, как отбывал срок за смертельное ДТП, произошедшее по его вине в состоянии алкогольного опьянения. Артист провел за решеткой чуть больше трех лет из назначенных семи с половиной.

После освобождения он избавился от своей московской недвижимости, оцененной почти в 200 миллионов рублей. Кроме того, Ефремов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в сфере средств массовой информации. Теперь ближайшие планы артиста пошли под откос, однако в обозримом будущем зрители все же смогут увидеть его на сцене.