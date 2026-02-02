Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты

Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Понедельник 2 февраля

17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты
203

От громких премьер до душевных концертов – все самое интересное на сценах города уже в нашей афише. Выбирайте, куда отправитесь сегодня.

Театр

Гастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"

Фото: пресс-служба

Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". В новой постановке действие вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны – мистической, страстной, полной соблазнов. На сцене звучат знакомые хиты в новых аранжировках и живом исполнении, которые продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать. Декорации, свет, звуко-визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, гастрономия – все это погружает зрителя в мир героев шоу. А за гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co.

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: каждую неделю со вторника по воскресенье
Билеты на сайте

Категория 12+

Симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА"

Фото: пресс-служба

Театр "ОДЕОН" представляет симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА", где прозвучат фантастические хиты маэстро в новом, неожиданном свете. Мероприятие проходит в сопровождении Imperialis Orchestra – коллектива музыкантов, завоевавших признание у широкой публики. Важной частью атмосферы театра является утонченная авторская кухня. Все посетители смогут насладиться welcome drink и легким закусочным сетом (изумрудные оливки, бархатный бабагануш с гранатом, сливочное лабне с вялеными томатами, итальянская чиабатта, чипсы с семенами льна). Устраиваясь за комфортными столиками, гости погрузятся в многогранный киномир Ханса Циммера.

Где: театр "ОДЕОН" (Малая сцена), г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: 6, 14 и 22 февраля
Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Фото: пресс-служба

Рок-мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести. А позже, восстав из пепла, становится символом надежды и сопротивления для угнетенного народа. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаевй, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 28 февраля в 20:00
Билеты на сайте

Категория 16+

"Игра в любовь или Непристойное предложение"

Фото: пресс-служба

Увлекательная музыкальная комедия по мотивам европейских фильмов. В доме Лаурентисов разворачивается самая настоящая вендетта. Обманутый муж случайно сталкивается с любовником своей жены и намеревается ему отомстить.Неожиданная встреча двух соперников запускает череду забавных и остроумных ситуаций, превращая особняк в "карнавал" интриг и недоразумений. Взаимоотношения между шестью героями раскрываются через юмор и страсть, яркие танцевальные номера и традиционные элементы водевиля.

Где: ЦДРИ (ул.Пушечная, д.9/6, стр.1)

Когда: 20 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Дракула

Фото: пресс-служба

Этот масштабный проект готовился больше года: шились эффектные костюмы, изготавливались современные декорации, создавалась оригинальная музыка. В итоге все совпало: мировая премьера мюзикла "Дракула", созданного по мотивам оригинального романа Брэма Стокера, стала настоящей театральной сенсацией. Фишка новой постановки – уникальные масштабные фехтовальные сцены, которые ставили настоящие легенды российского исторического кино.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 1 февраля в 20:00
Билеты на сайте

Категория: 16+

Спектакль "Снежный вальс"

Фото: пресс-служба

Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 26 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

"ИИстринские ведьмы". Промт на любовь

Фото: пресс-служба

"YAteatr" Ярославы Славской представит на сцене Театра в Хамовниках комедию нравов "ИИстринские ведьмы. Промт на любовь". Сюжет спектакля повествует о трех современных ведьмах, которые пытаются создать мужчину мечты. Однако старые колдовские методы их предков уже не работают, поэтому они знакомятся с новыми технологиями. С помощью искусственного интеллекта каждая ведьма воплощает разные черты характера и методы, исследуя, насколько технологии могут заменить мистику, и что значит идеал в современном мире. В процессе они сталкиваются с неожиданными этическими и эмоциональными вопросами: можно ли искусственно создать любовь и совершенство, и каковы последствия создания "идеального" человека…

Где: Театр в Хамовниках (г. Москва, улица Хамовнический вал, дом 34)

Когда: 17 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Парфюмер"

Фото: пресс-служба

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства: с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 25 февраля в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

"Москва–Петушки"

Фото: пресс-служба

Режиссер Федора Малышева предлагает прочитать классическую "одиссею в электричке" не как историю о пьянстве, а как путешествие души – странствие по закоулкам бессознательного и поиску смысла. Поэма, написанная в 1969 году и опубликованная лишь спустя два десятилетия, сохраняет иронию и трагичность одновременно. Сценография Виктора Малышева предлагает зрительное решение, где электричка превращается то в реальную поездку, то в портал между миром живых и миром божественным.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 2 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Без Есенина"

Фото: пресс-служба

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 3 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Человек, который ждет"

Фото: пресс-служба

Недавняя премьера театра – спектакль, поставленный по роману Алессандро Барикко "Море-океан". Автора романа сравнивают с Айвазовским – он буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге. Спектакль "Человек, который ждет" — одновременно медитативная притча о смысле существования и напряженный психологический триллер. Действие разворачивается в таверне "Альмайер", где пересекаются судьбы нескольких центральных персонажей – у каждого свой путь, свои раны и свои тайны. Судьбы переплетаются, раскрывая страхи, желания и крошечные надежды, а ответ на вопрос о смысле жизни постепенно выкраивается из частиц их переживаний.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 4 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

"Гамлет"

Фото: пресс-служба

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в хладном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 4 февраля, 20:00
Билеты на сайте

Категория 18+

Концерты

"Кармина Бурана" от "Русской Филармонии"

Фото: пресс-служба

Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония" представит обновленный проект "Кармина Бурана". В новой версии постановки великие художественные шедевры эпохи Возрождения обретут новую жизнь благодаря технологиям искусственного интеллекта. Зрители увидят анимированные версии полотен Босха, Брейгеля, Боттичелли, Микеланджело и Рафаэля: статичные репродукции наполнятся движением, раскрывая скрытые смыслы картин. Пространство зрительного зала трансформируется в уникальную мультимедийную галерею, где каждая картина органично интегрируется в музыкальную драматургию кантаты.

Где: Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Когда: 7 и 8 февраля, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

Фото: пресс-служба

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Словом, спектакль однозначно станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8

Когда: 21 февраля, 12:00
Билеты на сайте

Категория 0+

Мюзикл для детей "Кот в сапогах"

Фото: пресс-служба

Эта постановка основана на знаменитой сказке Шарля Перро. Но в мюзикле присутствуют и неожиданные "сюрпризы", которые делают его еще более интересным. Спектакль наполнен музыкой из классических диснеевских мультфильмов. Это позволяет вовлечь маленьких зрителей в действо. Вообще, в мюзикле много интерактива: нередко героям требуется помощь зрителей – как детей, так и их родителей, которые станут частью захватывающих авантюр Кота в сапогах.

Когда: 22 февраля, 12:00

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8
Билеты на сайте

Категория 0+

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2026, 16:37
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля

"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле

"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле
Народная артистка России столкнулась с неожиданным требованием, которое поставило под угрозу не только ее юбилейное шоу, но и всю рекламную кампанию. Подготовка к большому сольному шоу Аниты Цой в Кремле шла полным ходом.

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти
В скорбную дату дочь знаменитой актрисы опубликовала ее слова, которые звучат как завещание, написанное незадолго до трагического ухода. Прошло ровно 40 дней с тех пор, как не стало великой Веры Алентовой.

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней
Оказывается, главный защитник нашего здоровья – это не экзотическая ягода или редкий корень, а скромный продукт, который есть в каждом магазине. Мы гоняемся за дорогими суперфудами, покупаем экзотические ягоды годжи и семена чиа в надежде укрепить здоровье.

Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя

Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя
Советское кино – это настоящая сокровищница ярких цитат и запоминающихся фраз. Многие из них стали частью нашей культуры и повседневной жизни.

Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк"

Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк"
Совсем недавно певица Елка выпустила новую песню на фоне слухов о возможном тайном замужестве. В своем личном блоге артистка опубликовала короткий видеоролик, в котором она позирует рядом с загадочным мужчиной.

Выбор читателей

01/02ВскНазвана причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 01/02ВскЭксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 01/02ВскСиноптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 01/02ВскНазваны идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 01/02ВскТест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 01/02Вск65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино