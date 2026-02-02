Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей

Оказывается, даже при идеальном образе жизни некоторые продукты могут незаметно подтачивать наше ментальное здоровье.



Мы привыкли списывать плохое настроение и тревожность на стресс, недосып или проблемы на работе. Но что, если корень зла кроется в нашей тарелке? По информации из телеграм-канала врача-эндокринолога Зухры Павловой, некоторые популярные продукты могут напрямую влиять на нашу психику, и от этого не застрахованы даже те, кто регулярно занимается спортом.

Глобальное исследование, которое все объяснило

Ученые провели масштабный анализ, изучив данные более 400 000 человек из 60 стран мира. Закономерность, которую они обнаружили, оказалась пугающе простой: чем больше в рационе человека ультрапереработанной еды — тем хуже его психическое состояние.

Что именно заметили исследователи у любителей "мусорной" еды:

Гораздо чаще появляются депрессивные симптомы.

Заметно падает концентрация внимания.

Эмоции становится сложнее держать под контролем.

Главный вывод: спорт не поможет

Самым неожиданным и тревожным выводом стало то, что даже спорт, нормальный доход и "в целом здоровый образ жизни" не спасали ситуацию. Если в рационе было много вредной еды, психика все равно страдала.

Но о каких именно продуктах идет речь?

Кто главные виновники?

Врачи составили "черный список" продуктов, которые сильнее всего бьют по нашему ментальному здоровью.

Категория Примеры Сладкие напитки Газировки, пакетированные соки, энергетики Фастфуд Бургеры, картошка фри, наггетсы Снеки Чипсы, сухарики, соленые орешки Промышленная еда Полуфабрикаты, колбасы, сосиски, готовые соусы

Почему еда так влияет на мозг?

Ученые выделяют несколько возможных причин, почему фастфуд так губительно действует на нашу психику.

Дефицит питательных веществ. Мозгу для нормальной работы нужны витамины, минералы и полезные жиры, а в "мусорной" еде их практически нет. Влияние добавок и сахара. Избыток сахара и химических добавок может вызывать воспалительные процессы в организме, которые влияют и на мозг. Проблемы с кишечником. Ультрапереработанная еда губит полезную микрофлору кишечника, а ведь именно она участвует в выработке "гормонов счастья" и регуляции настроения.

К тому же, неправильное питание часто приводит к лишнему весу, а ожирение и депрессия, по словам врачей, тесно связаны и усугубляют друг друга. К счастью, в отличие от многих других проблем, питание — это тот аспект жизни, который мы можем контролировать.