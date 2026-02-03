Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире

Ольга Бузова осмелилась показать поклонникам один из уголков своего уюта – ванную комнату, которую она подготовила для своего будущего ребенка.

Жилое помещение оформлено в светлых тонах, это, по мнению Ольги, способствует спокойствию и уюту. Пространство наполнено мягким светом, а детали интерьера подчеркивают стиль и вкус хозяйки.

Бузова сама признавалась, что часто предпочитает душ, ведь ее график очень насыщенный — съемки, концерты и другие дела не оставляют времени на расслабление. Тем не менее, в преддверии важного события — кинопремьеры с ее участием — она решила сделать исключение и насладиться водными процедурами.

"Я впервые приняла ванну в своей квартире. Обычно я человек-душ, но в этот раз мне захотелось немного расслабиться", — написала Ольга в своем блоге.

Певица добавила, что включила музыку, зажгла свечи и на протяжении нескольких минут наслаждалась моментом покоя и уединения. Однако мысли о предстоящих делах быстро вернули ее к реальности. "Я задумалась, все ли я положила в чемодан, выключила ли свет в коридоре…", — сообщила исполнительница.

Ольга добавила, что обустроила это пространство не только для себя, но и для своего будущего ребенка. Помимо прочего, звезда "Дома-2" также открыто заговорила о своих финансовых взглядах. Она уверяет, что не делает акцент на деньгах и не мечтает о том, чтобы ее партнер зарабатывал больше нее.

"Мне важно, чтобы мужчина занимался любимым делом и вносил вклад в нашу семью", — сообщила она. Ольга считает, что уровень дохода не является определяющим фактором для счастья в отношениях. Главное — это любовь и взаимопонимание.