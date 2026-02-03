Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Вторник 3 февраля

08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире
Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире

Ольга Бузова осмелилась показать поклонникам один из уголков своего уюта – ванную комнату, которую она подготовила для своего будущего ребенка.

Жилое помещение оформлено в светлых тонах, это, по мнению Ольги, способствует спокойствию и уюту. Пространство наполнено мягким светом, а детали интерьера подчеркивают стиль и вкус хозяйки.

Бузова сама признавалась, что часто предпочитает душ, ведь ее график очень насыщенный — съемки, концерты и другие дела не оставляют времени на расслабление. Тем не менее, в преддверии важного события — кинопремьеры с ее участием — она решила сделать исключение и насладиться водными процедурами.

"Я впервые приняла ванну в своей квартире. Обычно я человек-душ, но в этот раз мне захотелось немного расслабиться", — написала Ольга в своем блоге.

Певица добавила, что включила музыку, зажгла свечи и на протяжении нескольких минут наслаждалась моментом покоя и уединения. Однако мысли о предстоящих делах быстро вернули ее к реальности. "Я задумалась, все ли я положила в чемодан, выключила ли свет в коридоре…", — сообщила исполнительница.

Ольга добавила, что обустроила это пространство не только для себя, но и для своего будущего ребенка. Помимо прочего, звезда "Дома-2" также открыто заговорила о своих финансовых взглядах. Она уверяет, что не делает акцент на деньгах и не мечтает о том, чтобы ее партнер зарабатывал больше нее.

"Мне важно, чтобы мужчина занимался любимым делом и вносил вклад в нашу семью", — сообщила она. Ольга считает, что уровень дохода не является определяющим фактором для счастья в отношениях. Главное — это любовь и взаимопонимание.

3 февраля 2026, 08:57
Соцсети✓ Надежный источник

Аудитория народной артистки России Ларисы Долиной значительно увеличилась после недавнего скандала, связанного с ее квартирой в Хамовниках. По словам концертного директора исполнительницы Сергея Пудовкина, за последний месяц число поклонников певицы возросло более чем в 2,5 раза.

В последние годы россияне все больше задумываются о том, как эффективно наращивать свои сбережения. По этой причине выбор инвестиционных инструментов становится особенно актуальным. Как сообщает газета "Известия", самые выгодные способы сохранить и приумножить капитал были определены на основе данных Ассоциации российских банков (АРБ).

Научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер поделился интересными выводами о том, как можно увеличить продолжительность жизни с помощью простого и приятного способа. Речь идет о послеобеденном сне. Рекомендации ученого были опубликованы в социальной сети и привлекли внимание издания Daily Mirror.

Оказывается, даже при идеальном образе жизни некоторые продукты могут незаметно подтачивать наше ментальное здоровье. Мы привыкли списывать плохое настроение и тревожность на стресс, недосып или проблемы на работе.

Похоже, знаменитая телеведущая и не менее известная юристка наконец-то выяснили отношения, и результат оказался весьма неожиданным. Конфликт между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон назревал давно, а его кульминацией стала нашумевшая история с разводом семьи Товстиков, которой телеведущая посвятила два выпуска своего расследования.

