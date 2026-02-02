Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Понедельник 2 февраля

18:10"Что хочу, то и делаю": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за пруда с рыбками 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР?
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Что хочу, то и делаю": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за пруда с рыбками

"Что хочу, то и делаю": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за пруда с рыбками
1

Лариса Долина жестко поставила на место недовольных ее прудом.

Жизнь Ларисы Долиной в последнее время напоминает бесконечный сериал со скандалами и разбирательствами. Только певица выдохнула после истории с выселением, как на горизонте появилась новая проблема: общественность оказалась недовольна искусственным прудом на ее подмосковной даче.

Ответ артистки на претензии не заставил себя ждать и оказался на удивление резким и бескомпромиссным.

В ответ на жалобы Лариса Долина заявила, что не собирается ни перед кем отчитываться. По словам певицы, земля является ее частной собственностью, а значит, она вправе делать на ней все, что захочет, не спрашивая ни у кого разрешения.

"Он находится на моей земле, это моя собственность. Какие вопросы еще? Что хочу, то и делаю там. Хочу — зарою его, а хочу — нет. У меня там рыбки плавают. Это моя земля", — цитирует Долину РИА Новости.

Такой жесткий ответ дал понять, что певица не намерена идти на компромиссы и готова отстаивать свои права до конца.

Несмотря на все жизненные неурядицы, в творчестве у Ларисы Долиной, похоже, все отлично. Ее недавний большой сольный концерт в Домодедово прошел с оглушительным успехом. Зал был заполнен более чем на 95%, а преданные зрители завалили певицу цветами.

На другом, более камерном выступлении, артистка философски отметила, что все испытания людям дает Бог, чтобы они могли проверить себя на прочность. Судя по всему, проверку на прочность певица проходит прямо сейчас, и сдаваться она точно не собирается.

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2026, 18:10
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram / @rian_ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле

"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле
Народная артистка России столкнулась с неожиданным требованием, которое поставило под угрозу не только ее юбилейное шоу, но и всю рекламную кампанию. Подготовка к большому сольному шоу Аниты Цой в Кремле шла полным ходом.

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты
От громких премьер до душевных концертов – все самое интересное на сценах города уже в нашей афише. Выбирайте, куда отправитесь сегодня. ТеатрГастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти
В скорбную дату дочь знаменитой актрисы опубликовала ее слова, которые звучат как завещание, написанное незадолго до трагического ухода. Прошло ровно 40 дней с тех пор, как не стало великой Веры Алентовой.

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней
Оказывается, главный защитник нашего здоровья – это не экзотическая ягода или редкий корень, а скромный продукт, который есть в каждом магазине. Мы гоняемся за дорогими суперфудами, покупаем экзотические ягоды годжи и семена чиа в надежде укрепить здоровье.

Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя

Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя
Советское кино – это настоящая сокровищница ярких цитат и запоминающихся фраз. Многие из них стали частью нашей культуры и повседневной жизни.

Выбор читателей

01/02ВскНазвана причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 01/02ВскЭксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 01/02ВскСиноптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 01/02ВскНазваны идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 01/02ВскТест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 01/02Вск65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино