Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Понедельник 2 февраля

15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР? 19:43У владеющей элитной недвижимостью Бабкиной нашли еще две квартиры в Болгарии 18:18Ивлеева обнаружила на своем теле изъян после слухов о беременности 16:38Волочкова откровенно заявила о проблемах в с семье: Звонят, когда нужны только деньги 16:02На юге Москвы построят крупный спортивный комплекс с тремя бассейнами
Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней
68

Оказывается, главный защитник нашего здоровья – это не экзотическая ягода или редкий корень, а скромный продукт, который есть в каждом магазине.

Мы гоняемся за дорогими суперфудами, покупаем экзотические ягоды годжи и семена чиа в надежде укрепить здоровье. Но, как выяснилось, все это время главный секрет долголетия лежал у нас под носом — на прилавке обычного супермаркета. В эфире программы "О самом главном" известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал один-единственный овощ, который по своей пользе превосходит все модные новинки.

Продукт №1 на планете

Когда доктора попросили выбрать самый полезный овощ в мире, он без колебаний отдал пальму первенства одному из видов капусты.

"Если бы меня попросили назвать самый полезный на свете овощ, то я назвал бы брокколи", — заявил Мясников.

По его словам, этот простой зеленый овощ — настоящий чемпион по содержанию жизненно важных веществ. И его мнение тут же нашло научное подтверждение от коллеги-онколога.

В чем секрет: наука подтверждает

Присутствовавший в студии врач-онколог Андрей Илюшин раскрыл, в чем заключается "суперсила" брокколи. Все дело в уникальном веществе, которое содержится в этой капусте в высокой концентрации.

  • В брокколи есть сульфорафан — мощнейшее соединение с сильным противовоспалительным действием.
  • Именно сульфорафан, по словам онколога, защищает организм от развития онкологических заболеваний.

Таким образом, регулярное употребление этого овоща — это не просто здоровое питание, а реальная и доступная каждому профилактика самых страшных болезней современности. Но и это еще не все.

Бонус для сердца

Как добавили эксперты, польза брокколи не ограничивается только противораковым эффектом. Этот овощ также помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и значительно снижает риск развития сердечных болезней.

В конце своего выступления доктор Мясников дал зрителям простой, но бесценный совет, который можно считать формулой здоровья.

"Ешь брокколи, и будет тебе счастье", — с улыбкой заключил он.

2 февраля 2026, 15:30
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Россия 1 / "О самом главном"✓ Надежный источник

