Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом

Интерес к кофе и его влиянию на здоровье неуклонно возрастает с каждым годом.

Доцент кафедры химии Университета Орегона Кристофер Хендон представил новую методику расчета идеальной суточной дозы кофе. В своей работе он акцентировал внимание на том, что универсальные рекомендации по потреблению кофе (три-четыре чашки в день) не учитывают важные факторы, влияющие на содержание кофеина в напитке.

По словам Хендона, крепость кофе и содержание кофеина зависят от нескольких ключевых факторов. Один из них — это сорт кофе. Например, зерна арабики содержат меньше кофеина, чем зерна робусты. Любители разных сортов должны учитывать этот аспект при выборе своего напитка, отмечает RidLife.

Кроме того, способ приготовления также играет значительную роль: эспрессо и капучино, которые обычно готовятся с использованием короткого времени заваривания, содержат меньше кофеина по сравнению с фильтр-кофе. Хендон объяснил, что в одной чашке эспрессо может содержаться от 40 до 80 миллиграммов кофеина, тогда как в фильтр-кофе это количество может достигать 150 миллиграммов.

Если вы предпочитаете более крепкий кофе, вам нужно учитывать, сколько именно кофеина вы получаете с каждой чашкой. Не стоит забывать, что кофеин — это не единственный компонент, который влияет на здоровье: в кофе также содержатся полезные растительные соединения, которые могут оказывать положительное влияние на организм.