Воскресенье 1 февраля

Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба

Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба
123

Зимой многие автовладельцы сталкиваются с определенными трудностями. Транспортные средства застревают в сугробах на парковках во дворах, что доставляет массу неудобств.

Откапывание машины может показаться простой задачей, однако важно помнить о некоторых нюансах, которые могут значительно облегчить процесс и предотвратить повреждения транспортного средства. Эксперты подчеркнули, что одной из ключевых ошибок является недостаточная очистка колесных арок от снега.

Когда снег плотно утрамбовывается в колесных арках, он создает значительное сопротивление при движении. Это заставляет двигатель и трансмиссию работать в условиях повышенной нагрузки — это может привести к их быстрому износу. Поэтому перед тем как пытаться вытащить машину из снежного плена, необходимо выполнить несколько важных шагов.

Первым делом стоит убрать снег вокруг автомобиля. Освободите колеса от снега, а также удалите плотные снежные массы под передним и задним бампером. Это поможет обеспечить более свободное движение колес и минимизировать риск повреждений. После этого можно перейти к очистке колесных арок. Убедитесь, что в них нет остатков снега или льда, так как это может значительно усложнить движение.

Кроме того, перед тем как попытаться выехать, дайте двигателю и коробке передач прогреться на холостом ходу в течение 3-5 минут. За это время моторное и трансмиссионное масло начнет нормально циркулировать, это обеспечит защиту всех деталей. Попытка сдвинуть машину с места на холодных агрегатах может привести к пиковым нагрузкам, что негативно скажется на сроке службы двигателя и трансмиссии.

При подготовке к выезду стоит также создать колею перед автомобилем. Снежные массы лучше разбирать послойно, формируя пологий съезд. Это снизит нагрузку на трансмиссию и уменьшит вероятность пробуксовки колес. Если же автомобиль "утонул" в снегу, можно использовать подручные средства, такие как резиновые коврики. Подложив их под ведущие колеса, вы сможете начать движение без активной пробуксовки.

Если, несмотря на все усилия, машина не начинает двигаться плавно и вы ощущаете сопротивление, лучше прекратить попытки и продолжить уборку снега. Появление запаха гари или посторонних звуков — это сигнал к немедленному прекращению действий. В таких случаях несколько дополнительных минут с лопатой могут сохранить ресурсы агрегатов и избежать дорогостоящего ремонта.

2 февраля 2026, 00:09
Фото: Freepik
RT✓ Надежный источник

Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ

Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ
Москвичам не стоит ожидать потепления до середины февраля. Об этом сообщила синоптик. Главный специалист "Метеоновостей" Татьяна Позднякова рассказала о текущей ситуации с погодой в столичном регионе.

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной

Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной
На концертах Ларисы Долиной были введены усиленные меры безопасности. Об этом сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино

65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино
65 лет назад на экраны вышел фильм "Девять дней одного года", который по праву считается одной из жемчужин советского кино. Картина стала знаковой для своей эпохи.

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви

Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви
Советские фильмы были полны искренности и тепла, а каждая сцена – наполнена магией чувств. Нежные взгляды, трогательные диалоги и романтические моменты создают атмосферу, в которой хочется остаться навсегда.

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега

Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега
Москвичам пообещали морозный февраль, который будет отличаться значительным похолоданием по сравнению с нормальными показателями. Главный специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус поделился своим прогнозом.

