Понедельник 2 февраля

Понедельник 2 февраля
Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям

2

Полина Диброва сделала ряд очередных откровенных заявлений о разводе с телеведущим Дмитрием Дибровым.

В рамках шоу "Тайный миллионер" с Сергеем Буруновым она не стала скрывать свои эмоции и открыто высказалась о причинах расставания. "Оба козлы", — заявила Полина во время общения с другими участниками проекта.

Диброва отметила, что в ее случае ничего уже нельзя было исправить. "Когда по-настоящему влюбляешься, все летит к чертям", — добавила она.

Неудивительно, что на фоне недавних событий некоторые участники шоу отнеслись к Полине с осторожностью. Полина признала сама, что первое впечатление о ней могло показаться высокомерным. Однако со временем, когда ей удалось раскрыть свой истинный характер, многие изменили свое мнение и даже извинились за прежние недоразумения.

Напомним, что информация о расставании Дибровых появилась летом этого года, а официальный развод состоялся 20 сентября. Полина и Дмитрий прожили вместе 16 лет. Разрыв их отношений стал настоящей сенсацией в мире шоу-бизнеса.

По данным источников, после развода Полина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым у нее завязались отношения незадолго до расставания с телеведущим. Она также приняла решение переехать с детьми — 15-летним Александром, 11-летним Федором и 10-летним Ильей — в дом неподалеку от жилища Дмитрия. Это было сделано для того, чтобы сыновья могли продолжать общение с отцом.

2 февраля 2026, 12:47
Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом

Интерес к кофе и его влиянию на здоровье неуклонно возрастает с каждым годом. Доцент кафедры химии Университета Орегона Кристофер Хендон представил новую методику расчета идеальной суточной дозы кофе.

Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье

Лариса Долина, по всей видимости, действительно переживает непростые времена. После скандала, связанного с продажей ее квартиры, она осталась без собственного жилья в Москве. В результате артистке пришлось отдать предпочтение арендному жилью, так как средств для покупки новой квартиры у певицы якобы пока нет.

Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом

Многие знают, что Анастасия Волочкова отдыхала с певцом Николаем Басковым на Мальдивах в 2013 году. Однако только теперь балерина решила поделиться подробностями сближения с артистом. Отпуск, о котором идет речь наделал много шума в прессе после появления интимных фотографий, сделанных во время их совместного времяпрепровождения.

В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста

С наступлением зимнего сезона в России стала актуальной проблема скользких дорожек и дворов. Особенно это касается погодных условий, когда снег тает и замерзает, образуя ледяные корки. Поскользнувшись на таком участке, многие могут получить серьезные травмы.

Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний

Мошенники в России не перестают изобретать новые способы обмана граждан. В последнее время они начали активно использовать фальшивые аккаунты управляющих компаний для своих схем. Об этом рассказал Дмитрий Дудков, главный специалист компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству.

