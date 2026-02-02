"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон

Похоже, знаменитая телеведущая и не менее известная юристка наконец-то выяснили отношения, и результат оказался весьма неожиданным.

Конфликт между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон назревал давно, а его кульминацией стала нашумевшая история с разводом семьи Товстиков, которой телеведущая посвятила два выпуска своего расследования. В них много внимания было уделено методам работы юристки. В ответ на это Гордон обвинила Собчак в "проплаченности", и стало ясно: личной встречи не избежать.

Встреча состоялась. Она длилась три часа и, по словам самой Ксении, получилась настолько острой, что она решила поделиться своими впечатлениями еще до выхода интервью.

Свой пост-откровение в телеграм-канале Ксения начала с разбора взаимных "любезностей". Она отметила, что Екатерина Гордон в общении с ней не стесняется использовать уничижительные прозвища.

"Судя по тому, что юрист Екатерина Гордон называет меня то "Собчачкой", то "Собчакидзе" (видимо, ее аудитории это нравится), свой пост в век постмодерна я тоже должна была бы начать так: "Гордониха приперлась ко мне на вьюху", — с иронией написала Собчак, но тут же добавила, что считает такой стиль общения безвкусицей.

По словам телеведущей, во время разговора Екатерина была абсолютно убеждена, что расследование о ее работе — это заказ и происки врагов, а все недовольные клиенты — сами "подлецы". Собчак сделала из этого свой вывод о характере юристки.

"В этом смысле Екатерина действительно народный персонаж, она всегда ищет проблему вовне, а не в себе", — отметила Ксения.

Однако в какой-то момент в этой броне, по словам Собчак, появилась трещина.

Ксения рассказала, что ближе к третьему часу разговора ей удалось вывести Гордон на поразительную искренность. Речь зашла о старой истории с получением адвокатского статуса после развода Артема Чайки.

"Я в этом видела несправедливость и заговор — сейчас я думаю, слава Богу, что я туда не пошла", — процитировала Собчак неожиданное признание Гордон.

Для телеведущей этот момент стал ключевым.

"Вообще сомневаться — свойство умных людей", — подчеркнула она, выразив надежду, что со временем Екатерина усомнится и в других своих убеждениях, вроде "чипирования и мирового заговора".

Интервью, по настоянию самой Гордон, выйдет без единой склейки и сокращения. Судя по всему, зрителей ждет трехчасовая битва двух сильных и очень разных женщин.