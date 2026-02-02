"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон

Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Понедельник 2 февраля

18:10"Что хочу, то и делаю": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за пруда с рыбками 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой 13:41Расплата за роскошь? В Куршевеле сгорел тот самый отель, где прошла скандальная вечеринка российских звезд 12:04Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого 12:00Лыжня ждет: москвичи выбирают лучшие зимние трассы города 11:40Социальные координаторы начали помогать пациентам еще пяти московских больниц 11:21"Любовь так быстро не исчезает": Катя Лель разоблачила правду о расставании Лепса с 18-летней невестой? 10:18"Держал Ольгу на чердаке связанной": Тарасов дерзко ответил на новые обвинения Бузовой 10:15В Кузьминках передали под заселение по реновации двадцатую новостройку 09:51Популярность спортивных секций в Московском дворце пионеров выросла на 10% 09:37Дети выросли, работа не радует: нейрофизиолог Бехтерева назвала единственный способ снова почувствовать себя счастливым 09:26"Зима в Москве" приглашает всех желающих в парки 31 января и 1 февраля 08:20"Комментарии про Долину нас не пугают": Яна Рудковская продает квартиру с дерзкой оговоркой 06:23Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью 03:40Помогает сердцу: доктор Мясников объяснил, почему нельзя отказываться от кофе 00:04Забудьте про запреты: назван главный ритуал 30 января для привлечения удачи на весь год 20:44Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые сериалы из СССР?
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон

"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон

Похоже, знаменитая телеведущая и не менее известная юристка наконец-то выяснили отношения, и результат оказался весьма неожиданным.

Конфликт между Ксенией Собчак и Екатериной Гордон назревал давно, а его кульминацией стала нашумевшая история с разводом семьи Товстиков, которой телеведущая посвятила два выпуска своего расследования. В них много внимания было уделено методам работы юристки. В ответ на это Гордон обвинила Собчак в "проплаченности", и стало ясно: личной встречи не избежать.

Встреча состоялась. Она длилась три часа и, по словам самой Ксении, получилась настолько острой, что она решила поделиться своими впечатлениями еще до выхода интервью.

Свой пост-откровение в телеграм-канале Ксения начала с разбора взаимных "любезностей". Она отметила, что Екатерина Гордон в общении с ней не стесняется использовать уничижительные прозвища.

"Судя по тому, что юрист Екатерина Гордон называет меня то "Собчачкой", то "Собчакидзе" (видимо, ее аудитории это нравится), свой пост в век постмодерна я тоже должна была бы начать так: "Гордониха приперлась ко мне на вьюху", — с иронией написала Собчак, но тут же добавила, что считает такой стиль общения безвкусицей.

По словам телеведущей, во время разговора Екатерина была абсолютно убеждена, что расследование о ее работе — это заказ и происки врагов, а все недовольные клиенты — сами "подлецы". Собчак сделала из этого свой вывод о характере юристки.

"В этом смысле Екатерина действительно народный персонаж, она всегда ищет проблему вовне, а не в себе", — отметила Ксения.

Однако в какой-то момент в этой броне, по словам Собчак, появилась трещина.

Ксения рассказала, что ближе к третьему часу разговора ей удалось вывести Гордон на поразительную искренность. Речь зашла о старой истории с получением адвокатского статуса после развода Артема Чайки.

"Я в этом видела несправедливость и заговор — сейчас я думаю, слава Богу, что я туда не пошла", — процитировала Собчак неожиданное признание Гордон.

Для телеведущей этот момент стал ключевым.

"Вообще сомневаться — свойство умных людей", — подчеркнула она, выразив надежду, что со временем Екатерина усомнится и в других своих убеждениях, вроде "чипирования и мирового заговора".

Интервью, по настоянию самой Гордон, выйдет без единой склейки и сокращения. Судя по всему, зрителей ждет трехчасовая битва двух сильных и очень разных женщин.

Шоу-бизнес в Telegram

2 февраля 2026, 19:11
Екатерина Гордон, Ксения Собчак. Фото: Youtube / @sobchak
Telegram / @bloodysx✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Главная вечеринка года: Киркоров потряс Собчак, Навку и Крутого праздником за несколько миллионов

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Ксения Собчак, Оксана Самойлова и другие российские звезды вновь засветились на скандальной вечеринке

Собчак отреагировала на долгожданное возвращение Урганта: Лучше поздно, чем никогда
Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Екатерина Викторовна Гордон

Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

"Что хочу, то и делаю": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за пруда с рыбками

"Что хочу, то и делаю": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за пруда с рыбками
Лариса Долина жестко поставила на место недовольных ее прудом. Жизнь Ларисы Долиной в последнее время напоминает бесконечный сериал со скандалами и разбирательствами.

"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле

"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле
Народная артистка России столкнулась с неожиданным требованием, которое поставило под угрозу не только ее юбилейное шоу, но и всю рекламную кампанию. Подготовка к большому сольному шоу Аниты Цой в Кремле шла полным ходом.

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты
От громких премьер до душевных концертов – все самое интересное на сценах города уже в нашей афише. Выбирайте, куда отправитесь сегодня. ТеатрГастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ".

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти
В скорбную дату дочь знаменитой актрисы опубликовала ее слова, которые звучат как завещание, написанное незадолго до трагического ухода. Прошло ровно 40 дней с тех пор, как не стало великой Веры Алентовой.

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней
Оказывается, главный защитник нашего здоровья – это не экзотическая ягода или редкий корень, а скромный продукт, который есть в каждом магазине. Мы гоняемся за дорогими суперфудами, покупаем экзотические ягоды годжи и семена чиа в надежде укрепить здоровье.

Выбор читателей

01/02ВскНазвана причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 01/02ВскЭксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 01/02ВскСиноптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 01/02ВскНазваны идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 01/02ВскТест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 01/02Вск65 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино