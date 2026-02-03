Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром

Самовар – настоящий символ домашнего уюта и душевных бесед.

В советском кино самовар часто становился неотъемлемой частью сцен, подчеркивая характер персонажей и их внутренний мир. Он мог олицетворять ностальгию по прошлому, напоминать о традициях и семейных ценностях. Попробуйте узнать знаковые советские фильмы по кадру с этим некогда незаменимым на каждый кухне предметом.

1. Из какого фильма этот кадр?

А) "Самогонщики"

Б) "Спортлото-82"

В) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

2. Из какого фильма этот кадр?

А) "Про Красную Шапочку"

Б) "Приключения Буратино"

В) "Новогодние приключения Маши и Вити"

3. Из какого фильма этот кадр?

А) "Не может быть!"

Б) "Место встречи изменить нельзя"

В) "Ищите женщину"

4. Из какого фильма этот кадр?

А) "Золотой теленок"

Б) "12 стульев"

В) "Бриллиантовая рука"

5. Из какого фильма этот кадр?

А) "Неуловимые мстители"

Б) "Последнее лето детства"

В) "Белое солнце пустыни"

Правильные ответы:

1. — Б) "Спортлото-82"

2. — А) "Про Красную Шапочку"

3. — Б) "Место встречи изменить нельзя"

4. — Б) "12 стульев"

5. — А) "Неуловимые мстители"