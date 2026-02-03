Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Вторник 3 февраля

15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля 16:34Freedom Holding Corp.: Как Tradernet стал главной платформой для инвестиций в иностранные акции 16:30Раскрыта личность тайного жениха Анастасии Решетовой – сын известного бизнесмена 15:47Заговоривший о личном Губин сделал заявление о встрече с Собчак: Очаровала меня 14:19"Мужу пришлось выносить ее на руках": Кудрявцева раскрыла постыдную тайну Наташи Королевой
"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения

166

Трагическая новость пришла из мира отечественных медиа, заставив миллионы людей вспомнить о человеке, который долгие годы был для них по-настоящему родным.

Сегодня стало известно об уходе из жизни Светланы Жильцовой — женщины, которую без преувеличения называли символом целого поколения. Сообщение о трагедии появилось в официальном телеграм-канале известного телеведущего Андрея Малахова. Он назвал Светлану Алексеевну легендой и "голосом эпохи", подчеркнув масштаб этой утраты для всей страны и культуры.

Ушла не просто знаменитость, а человек, чья судьба была неразрывно связана с историей становления отечественного вещания.

Голос, который узнавали с первых секунд

Светлана Жильцова была одной из самых узнаваемых звезд Центрального телевидения. Ее мягкий, но уверенный тембр и безупречная дикция создавали ту самую атмосферу доверия, которой так славились советские дикторы. Для миллионов зрителей она была не просто ведущей программ, а добрым другом, который каждый вечер заходил в дом через экран телевизора.

Ее по праву считали "лицом эпохи". Безупречный стиль, врожденная интеллигентность и высочайший профессионализм делали ее эталоном для многих поколений журналистов. Но что именно помогало ей сохранять любовь публики на протяжении стольких лет?

Память в сердцах миллионов

Светлана Жильцова была не просто диктором, а настоящим ориентиром в мире ТВ. Она умела работать в кадре так, как сейчас могут немногие: искренне, без суеты и с глубоким уважением к каждому человеку по ту сторону экрана. Ее уход — это завершение важной главы в истории телевидения, которую сегодня вспоминают с особой ностальгией.

Для многих из нас она навсегда останется той самой светлой женщиной из "золотого века" медиа, чей голос дарил спокойствие и веру в лучшее. Однако ее наследие — это не только архивные записи, но и целая школа мастерства, которую она оставила после себя.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2026, 15:32
Фото: freepik.com
Telegram / @and_malakhov

Два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

Гибель мужа и роман с известным режиссером: исповедь главной киноцыганки страны Светлана Томы

Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти
"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками

Этот диалог наглядно показывает, как именно легендарная певица попала в ловушку, лишившую ее многомиллионного имущества. История с потерей элитной квартиры Ларисы Долиной продолжает обрастать новыми шокирующими подробностями.

Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром

Самовар – настоящий символ домашнего уюта и душевных бесед. В советском кино самовар часто становился неотъемлемой частью сцен, подчеркивая характер персонажей и их внутренний мир.

Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного

2 февраля в московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма Ольги Бузовой "Равиоли Оли", на которую собралось множество звезд. Среди них был и Филипп Киркоров, который не упустил возможности поддержать свою давнюю подругу.

Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование

Недостаток сна – это не просто временное неудобство, но и серьезная угроза для здоровья мозга. Исследования, проведенные учеными из Университета Камерино в Италии, показали, что нехватка сна может разрушать миелиновые оболочки, которые защищают нейронные связи.

Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде

Слухи о возможном романе Ким Кардашьян и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона вновь мелькают на передовицах таблоидов. Как сообщает издание The Sun, недавняя встреча звезд в Великобритании на уикенде была организована в закрытом формате.

