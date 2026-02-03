Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Вторник 3 февраля

"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков

"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков
130

Популярная певица оказалась в ситуации, когда ее собственное тело дало серьезный сбой, заставив врачей буквально бороться за ее состояние.

Лолита Милявская, которая всегда славилась своей предельной честностью с аудиторией, на этот раз поделилась по-настоящему пугающей новостью. В своем Telegram-канале артистка рассказала о резком ухудшении самочувствия, которое заставило ее немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Ситуация оказалась настолько серьезной, что медикам пришлось принимать экстренные меры прямо на месте.

Как выяснилось, за эпатажным образом звезды скрывались проблемы, которые долгое время игнорировались.

По словам самой Лолиты, инцидент произошел внезапно и сопровождался сильным чувством тревоги. Причиной резкого недомогания стали популярные сегодня электронные сигареты, которыми певица заменяла или дополняла привычный табак. Организм не выдержал накопленной нагрузки, и у артистки случилась мощная паническая атака.

Прибывшие врачи диагностировали у певицы острый спазм сосудов. Это опасное состояние, которое при отсутствии помощи может привести к критическим последствиям для сердечно-сосудистой системы. Медики не стали смягчать углы и прямо заявили звезде, что ее ждет в ближайшем будущем.

Специалисты призвали Лолиту как можно скорее избавиться от пагубной зависимости, так как организм больше не справляется с объемами вдыхаемого дыма. Но готова ли сама артистка к таким переменам?

Лолита не стала скрывать масштаб своей зависимости, который шокировал даже ее преданных поклонников. Оказалось, что предупреждения врачей звучали и раньше, но певица предпочитала их игнорировать, считая, что запас прочности ее организма бесконечен.

"Мне давно говорили бросить курить. Но, конечно, я употребляла. По две пачки в день, не меньше", — призналась артистка.

Такая огромная доза никотина в сочетании с вейпами стала "гремучей смесью", которая и спровоцировала приступ. Теперь Лолите предстоит принять волевое решение, ведь на кону стоит не только возможность выходить на сцену, но и общее состояние здоровья.

Сейчас певица старается прийти в себя после пережитого стресса. Этот случай стал для нее серьезным предупреждением: игнорировать сигналы организма больше не получится. Специалисты предупреждают, что если не предпринять решительных шагов сейчас, следующий спазм может закончиться гораздо плачевнее.

Поклонники надеются, что их кумир найдет в себе силы справиться с зависимостью, ведь этот визит скорой помощи стал для Лолиты настоящей точкой невозврата.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2026, 17:01
Лолита Милявская. Фото: Youtube / @GalichIdaofficial
Telegram / @lolitamilyavskaya✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита в эпатажной дизайнерской шубе похулиганила у стен Кремля

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

