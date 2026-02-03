Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян

Конституционный суд поставил точку в многолетнем споре, который мешал владельцам апартаментов чувствовать себя полноценными хозяевами своего дома.



Годами апартаменты оставались в странном юридическом вакууме. В них можно было жить, делать ремонт, создавать уют, но формально они считались нежилыми помещениями. Этот статус "второго сорта" создавал для их владельцев огромную проблему: получить постоянную регистрацию по месту жительства было невозможно. А без заветной "прописки" путь в районную поликлинику, ближайшую школу или детский сад был заказан. Теперь все изменилось.

Как жалоба одного человека запустила "революцию"?

Катализатором перемен стала история обычной россиянки. Ей, как и тысячам других, отказали в регистрации в апартаментах гостиничного типа, принадлежавших ее семье. Причина была стандартной — статус нежилого помещения. Но женщина не смирилась и дошла до высшей инстанции, подав жалобу в Конституционный суд.

Именно этот случай заставил судей пересмотреть устоявшуюся практику. Они пришли к выводу, что отказ в прописке в помещении, которое по факту пригодно для жизни, нарушает базовое конституционное право гражданина — право на свободный выбор места пребывания.

Что решил суд и что это значит для всех?

Конституционный суд РФ вынес историческое решение, которое касается всех пригодных для проживания нежилых помещений. Проще говоря, если в апартаментах можно жить, значит, в них можно и прописаться.

Ключевой вывод: владельцы апартаментов и их близкие родственники теперь могут регистрироваться в них на общих основаниях, точно так же, как и в обычных квартирах.

Это решение — настоящий прорыв. Оно означает, что тысячи семей по всей стране наконец-то смогут:

Прикрепиться к поликлинике рядом с домом.

Записать детей в ближайшие детские сады и школы без лишних преград.

Получать все социальные услуги по месту своего фактического проживания.

Суд фактически признал, что реальность важнее формальностей. Это решение закрывает огромную правовую дыру и делает жизнь владельцев апартаментов в России значительно справедливее.