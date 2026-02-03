Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже

Долина усилила охрану на концертах Тесты Волочкова раскрыла детали близости с российским певцом Игры Сонник

Топ новостей недели

Позвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестойПозвал бывшую жену и подарил дом за 300 миллионов: стала известна истинная причина разрыва Лепса с 19-летней невестой Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей ПетросянуНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну Брошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другогоБрошенная Галкиным* Пугачева переключилась на другого "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить

Лента новостей

Вторник 3 февраля

20:23Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже 19:12Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач 18:09Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян 17:01"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков 15:32"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 15:15"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица 14:37Фестиваль "Усадьбы Москвы" знакомит туристов со старинными городским традициями 14:32Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий 14:16Тест: угадайте советские фильмы по 1 кадру с самоваром 12:49Киркоров публично заговорил о связи с Пугачевой: Не вижу ничего ужасного 11:47Недостаток сна разрушает нервные клетки мозга – ученые провели новое исследование 10:41Появились доказательства связи Ким Кардашьян с гонщиком "Формулы-1": Уединились на уикенде 09:59Ефремов после выхода из колонии попал в неожиданную ситуацию – планы пошли под откос 08:57Бузова показала обустроенное для ребенка пространство в своей квартире 06:47Скандал с квартирой помог Ларисе Долиной увеличить аудиторию слушателей в разы 03:16Эксперты назвали россиянам самые выгодные способы увеличить сбережения 00:32Дневной сон на треть снижает риск заболеваний сердца – выводы ученого 20:03Спорт не спасет: врач назвала еду, которая разрушает психику даже у здоровых людей 19:11"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон 18:10"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 17:23"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 16:37Афиша мероприятий на февраль-2026: выставки, спектакли и концерты 16:16Обнародовано прощальное послание Веры Алентовой: что актриса "сказала" спустя 40 дней после смерти 15:30Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 14:14Тест: угадайте самые яркие фильмы из СССР по первой реплике героя 13:27Раскрыта личность мужа певицы Елки – певец и герой шоу "Холостяк" 12:47Диброва разразилась откровениями после скандального развода: Все летит к чертям 11:45Как вычислить идеальную дозировку кофе? – доцент поделился лучшим методом 09:56Оставшаяся без элитной квартиры Долина вынуждена жить на съемном жилье 08:57Волочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 06:39В случае падения на льду можно потребовать компенсацию вреда – рекомендации юриста 03:29Мошенники стали рассылать россиянам сообщения с фальшивых аккаунтов управляющих компаний 00:09Автовладельцам назвали главные ошибки при откапывании машины из сугроба 16:27Стоит ли москвичам ждать оттепели в феврале? – синоптик дала точный ответ 14:36Названа причина внезапного усиления охраны на концертах оскандалившейся Долиной 12:1965 лет назад вышел фильм "Девять дней одного года" – одна из жемчужин советского кино 10:14Тест: угадайте советский фильм по одному признанию в любви 06:42Синоптик пообещал москвичам морозный февраль с обилием снега 03:04Названы идеальные для россиян места и время отдыха – новое исследование 00:26Эксперт назвала лучшие украшения для ограниченного бюджета – готовые решения для подарка 16:33Жизнь женщины пошла под откос после посещения стоматолога – самая удивительная история дня 14:24Эксперт развеял популярный миф о пользе меда для здоровья 12:38Асмус выставила напоказ грязное белье – выяснения отношений и старые обиды 10:13Мир прощается со звездой фильма "Один дома" – еще одна невосполнимая утрата для кино 06:44Сожжете слизистую: врач назвала два "народных" средства, которые нельзя капать в нос ни в коем случае 03:34Мозг буквально "усыхает": ученые назвали привычку, которая приводит к потере памяти 00:24Беды на весь год: что категорически нельзя делать 31 января в последний день месяца 20:56Тест: угадайте фильм из СССР по 1 кадру с киногероем в очках 18:35Доведенная до отчаяния Самойлова шокировала откровениями о Джигане: Я мама для своего мужа 16:40Куда сходить в Москве: афиша главных событий февраля
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже

Эффект белого медведя: психологи обьяснили, почему попытка забыть о проблеме делает только хуже
123

Простой психологический эксперимент, проведенный еще в 80-х, наглядно показал, почему популярный совет "просто не думай об этом" на самом деле только усиливает тревогу.

Каждому из нас знакомо состояние, когда в голове застревает навязчивая мысль, страх или неприятное воспоминание. И первая инстинктивная реакция — попытаться силой воли выкинуть это из головы. Друзья и близкие часто подливают масла в огонь, советуя: "Да просто отвлекись и не думай об этом". Звучит логично, но наш мозг устроен гораздо хитрее, и такая стратегия, как доказали ученые, приводит к прямо противоположному результату.

Эксперимент с белым медведем, который все обьяснил

Еще в 1980-х годах американский социальный психолог Даниэл Вегнер провел ставший уже классическим эксперимент. Он был до смешного прост, но его результаты изменили взгляд на то, как мы справляемся с нежелательными мыслями.

Участников исследования разделили на две группы. Обеим показали изображение белого медведя. После этого первую группу попросили думать о чем угодно, а вот второй дали четкую инструкцию: "Не думайте о белом медведе".

Результат оказался парадоксальным. Люди из второй группы, которым думать о медведе было запрещено, вспоминали о нем в несколько раз чаще, чем те, у кого не было никаких ограничений. Этот феномен получил название "эффект иронического процесса" или, проще говоря, "эффект белого медведя".

Почему мозг попадает в эту ловушку?

Подавление мыслей не работает так, как мы ожидаем. Когда мы даем себе команду "не думать о чем-то", мы запускаем в мозге два параллельных процесса:

  1. Активно ищет другие мысли, чтобы отвлечься.
  2. Постоянно, в фоновом режиме, сканирует сознание на предмет появления той самой, запретной мысли. Он задает себе вопрос: "Так, я сейчас случайно не думаю о белом медведе?"

Именно этот "контролер" и создает проблему. Чтобы проверить, не думаем ли мы о медведе, ему нужно сначала вспомнить, о чем именно думать нельзя. Таким образом, мозг сам себе раз за разом подсовывает запретную мысль, и чем сильнее мы стараемся ее подавить, тем навязчивее она становится. То же самое происходит с тревогой, страхами и болезненными воспоминаниями.

Так что же делать?

Современная психология предлагает совершенно другой подход: не бороться, а наблюдать и отпускать.

  • Признайте мысль. Когда "белый медведь" появляется, не гоните его. Скажите себе: "Ага, вот снова эта мысль. Я ее вижу".
  • Не давайте оценку. Мысль — это не действие и не приговор. Это просто электрический импульс в вашем мозге. Она не делает вас плохим человеком и не означает, что что-то обязательно случится.
  • Дайте ей уйти. Представьте, что ваши мысли — это облака на небе или листья, плывущие по реке. Они появляются и исчезают. Ваша задача — просто наблюдать за ними, не цепляясь ни за одну из них.

Иногда лучший способ перестать думать о "белом медведе" — это просто разрешить ему на несколько секунд спокойно постоять в вашем сознании, а затем позволить ему уйти своей дорогой.

Шоу-бизнес в Telegram

3 февраля 2026, 20:23
Фото: сгенерировано ИИ
Telegram / @bekhterevans✓ Надежный источник

По теме

Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал

Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь

Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач

Этот совет доктора Мясникова облетел весь интернет: что на самом деле имел в виду врач
Известный теледоктор предложил неожиданный, но крайне простой метод борьбы с неприятными ощущениями, который может удивить многих. В эфире популярной программы "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников дал совет, который вызвал бурное обсуждение.

Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян

Больше не "жилье второго сорта": суд принял решение, которое изменит жизнь тысяч россиян
Конституционный суд поставил точку в многолетнем споре, который мешал владельцам апартаментов чувствовать себя полноценными хозяевами своего дома. Годами апартаменты оставались в странном юридическом вакууме.

"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков

"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков
Популярная певица оказалась в ситуации, когда ее собственное тело дало серьезный сбой, заставив врачей буквально бороться за ее состояние. Лолита Милявская, которая всегда славилась своей предельной честностью с аудиторией, на этот раз поделилась по-настоящему пугающей новостью.

"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения

"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения
Трагическая новость пришла из мира отечественных медиа, заставив миллионы людей вспомнить о человеке, который долгие годы был для них по-настоящему родным. Сегодня стало известно об уходе из жизни Светланы Жильцовой — женщины, которую без преувеличения называли символом целого поколения.

"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица

"Слушай внимательно": в сети опубликовали запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками – что сказала певица
Этот диалог наглядно показывает, как именно легендарная певица попала в ловушку, лишившую ее многомиллионного имущества. История с потерей элитной квартиры Ларисы Долиной продолжает обрастать новыми шокирующими подробностями.

Выбор читателей

02/02ПндНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней 02/02Пнд"Убрать немедленно!": Аните Цой выставили скандальный ультиматум накануне концерта в Кремле 03/02Втр"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения 02/02Пнд"Это моя земля": Лариса Долина ввязалась в новый скандал из-за собственности 02/02ПндВолочкова впервые раскрыла подробности близости с известным российским певцом 02/02Пнд"Гордониха приперлась ко мне на вьюху": Собчак рассказала о скандальной 3-часовой встрече с Екатериной Гордон