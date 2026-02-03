Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку

Известный телеведущий привел пугающую статистику и обьяснил, почему "скудный" рацион наших бабушек был в разы полезнее нынешнего изобилия.



Сегодня принято иронизировать над советским бытом: мы вспоминаем "рыбные дни" в столовых, поездки в Москву за колбасой и однообразное меню. Однако врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграм-канале предложил отбросить шутки и взглянуть на сухие факты. По его словам, сравнение здоровья советских граждан и современных россиян вызывает настоящую тревогу.

Цифры, которые не врут: почему в СССР люди были стройнее?

Доктор Мясников приводит статистику, которая говорит сама за себя. Если в Советском Союзе людей с избыточным весом было всего около 15%, то в современной России эта цифра взлетела до пугающих 44%.

Ситуация с сахарным диабетом второго типа выглядит еще серьезнее. Хотя точной статистики тех лет нет, оценочные данные показывают, что в СССР этим недугом страдали в десять раз реже. Сегодня же диабет диагностирован у 11% населения.

В чем был главный секрет советской котлеты?

Почему при дефиците продуктов люди были здоровее? Ответ, по мнению врача, кроется в честности еды. В те времена "ультрапереработанная" пища — главный враг современного человека — была недоступна или доставалась только "по большому блату".

"В те времена мы видели, что едим: картошка — картошка, курица — курица, пельмени и котлеты делали сами, зная, что кладем", — пишет Мясников.

В советских продуктах не было того количества скрытых сахаров, трансжиров и химических добавок, которыми напичкана современная магазинная еда. Люди готовили дома из простых и понятных ингредиентов, и именно это спасало их от многих болезней обмена веществ.

"Желеобразные американцы": жесткое предупреждение доктора

Александр Мясников считает, что нам пора остановиться и пересмотреть свои привычки, пока не стало слишком поздно. Он призывает отказаться от бесконечных доставок готовой еды и полуфабрикатов сомнительного состава.

"Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев!" — эмоционально резюмировал врач.

Совет простой: чтобы сохранить здоровье, нужно вернуть культуру домашней готовки и перестать полагаться на пищевую промышленность, цель которой — продать, а не вылечить.